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Slovenija

Vladni plan dela do konca leta: kaj načrtujejo posamezna ministrstva?

Ljubljana, 23. 07. 2026 21.51 pred 6 minutami 5 min branja 3

Avtor:
STA N.L.
Četrta Janševa vlada

Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. Plan dela so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, v njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oz. spremembe zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos.

Največ zakonskih predlogov bodo v DZ glede na načrt še letos posredovala ministrstva za finance, gospodarstvo, infrastrukturo ter notranje zadeve in javno upravo.

Na vrhu prioritet ministrstva za finance je priprava proračunskih dokumentov za letošnje in prihodnji dve leti. Sledijo še zakon o nacionalnem demografskem skladu ter zakon o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev ter več zakonov s področja finančnega in davčnega sistema, ki v zakonodajo prenašajo evropske predpise. Poudarili so tudi zavezo o spoštovanju fiskalnih pravil, so navedli za STA.

Četrta Janševa vlada
Četrta Janševa vlada
FOTO: Aljoša Kravanja

Spremembe po ministrstvih

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport

Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ima v načrtu med drugim obsežne spremembe zakona o varstvu potrošnikov skladno z evropsko direktivo, sprejem zakona o platformnem delu, ki naj bi izboljšal delovne pogoje in varstvo osebnih podatkov pri delu, spremembo zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter noveliranje zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Načrtovano novelo zakona o gospodarskih družbah je DZ sredi meseca že sprejel.

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko

Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko med drugim načrtuje podaljšanje veljavnosti zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, ki trenutno določa, da Termoelektrarna Šoštanj gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote opravlja do 30. aprila 2027. Novelirali bodo tudi energetski zakon, med drugim glede pogojev za člana sveta Agencije za energijo, in zakon o spodbujanju rabe OVE. Predviden je zakon o poroštvu države družbi 2TDK za najem posojil za gradnjo vzporednega tira na novi povezavi Divača-Koper.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je med prednostnimi nalogami naštelo zagotavljanje varnosti in reda v državi, nadgradnjo kariernega sistema za policiste, vzpostavitev avtocestne policije in upravljanje migracij. Napovedali so tudi racionalizacijo in decentralizacijo državne uprave ter vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja in ločenih plačnih sistemov za njegov storitveni del. Načrtujejo tudi spremembo policijske zakonodaje ter spremembe zakonov s področja političnega oglaševanja, volilne in referendumske kampanje.

Ministrstvo za zdravje

Prioritete ministrstva za zdravje so po navedbah ministra Tadeja Ostrca dostopen in strokoven zdravstveni sistem, ki bo dolgoročno finančno vzdržen. Glede na načrt, potrjen na vladi, pa načrtujejo še preoblikovanje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, uredbe o podelitvi koncesij, o določitvi mreže službe nujne medicinske pomoči in načinu helikopterske nujne medicinske pomoči. Načrtujejo tudi zakonske spremembe vodenja in upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti bo ministrstvo poseglo na področje določanja osnovne zdravstvene dejavnosti, predvidevajo tudi spremembe zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni.

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za pravosodje je že pripravilo predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok). Poleg novelacije kazenskega zakonika pa načrtuje tudi novelo zakona o brezplačni pravni pomoč, ki bi z odločanjem sodnega osebja razbremenila sodnike in predsednike sodišč, novela zakona o notariatu pa bi uskladila pristojnosti notarjev z novo organizacijo prvostopenjskih sodišč. Na notarje bi prenesli tudi zapuščinske postopke.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino poleg spremembe sestave svetov javnih šol in vrtcev predvideva še uvedbo znanja slovenščine kot pogoj za vpis v srednjo šolo in uvedbo pripravljalnic z učenjem slovenščine za tujce. Ukinili bi tudi Akademijo znanosti za trajnostni razvoj Slovenije.

Ministrstvo za okolje in prostor

Na ministrstvu za okolje in prostor so za STA izpostavili odpravo neustavnosti zakona o varstvu okolja in digitalizacijo okoljskih postopkov za učinkovitejše izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj. Poleg tega še uskladitev podnebnega zakona z evropskimi pravili, podaljšanje rokov občinam za sprejetje prostorskih planov in uskladitev stanovanjskega zakona z evropskimi pravili o državnih pomočeh za učinkoviteje črpanje evropskih sredstev.

Ministrstvo za kmetijstvo

Ključne prioritete ministrstva za kmetijstvo so krepitev verige preskrbe s hrano, administrativne poenostavitve za kmete ter zagotavljanje primerne ravni zaščite živali in okolja. Poseben poudarek bodo namenili tudi odpornosti slovenskega kmetijstva, učinkovitem izvajanju skupne kmetijske politike ter podpori lokalnim skupnostim. Načrtujejo vložitev novele zakona o zaščiti živali v DZ in novelo zakona o veterinarstvu, so sporočili za STA.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je med prioritetami za STA izpostavilo dvig ravni odnosov s sosedi, povečanje pozornosti sodelovanju z državami v srednji Evropi, krepitev položaja in vloge Slovenije v EU z močnim poudarkom na politikah povezljivosti, okrepljeno podporo Ukrajini ter aktivno in prodorno gospodarsko diplomacijo. Hkrati že potekajo priprave na Blejski strateški forum in na jubilejni 30. posvet slovenske diplomacije, ki bo konec avgusta.

Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve

Med osrednjimi prioritetami ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve je področje dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Predvsem odprava krivic, da bodo stanovalci s primerljivimi potrebami plačevali enako ceno. Načrtujejo tudi ukinitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence in pospešitev postopkov za pridobitev pravic, so navedli za STA.

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo načrtuje prenovo določb o finančnih podporah medijem, predrugačili bi tudi vodenje, upravljanje in nadzor Radiotelevizije Slovenije. Slovenskemu filmskemu centru bi pripojili Filmski studio Viba in Slovensko kinoteko. Predvidevajo še spremembe pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju kulture in spremembe financiranja samozaposlenih v kulturi. Predvidevajo tudi popolno oprostitev plačevanja socialnih prispevkov za verske uslužbence in oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za verske objekte.

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za obrambo namerava spremeniti zakon o varstvu pred požarom, s katerim bi požarno varnost zagotovili v objektih z električnimi polnilnicami avtomobilov. Načrtuje tudi ureditev podpore gašenju iz zraka in spremembe pravil službe v Slovenski vojski glede delovnega časa in pripravljenosti.

Ministrstvo za lokalno samoupravo

Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je za STA izpostavilo pripravo zakonodaje za ustanovitev pokrajin. A ta glede na vladni načrt še ni predvidena za letošnje leto.

Ministrstvo za Slovence v zamejstvu in po svetu

Med prioritetami ministrstva za Slovence v zamejstvu in po svetu je ureditev priznavalnine učiteljem, ki so več kot 15 let poučevali dopolnilni pouk slovenskega jezika, so zapisali za STA.

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vlada zakonodaja ministrstva politika državni zbor

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KOMENTARJI3

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odpisani zasedli vlado
23. 07. 2026 21.58
Tako se zgodi,ko pristaši domobranskih izdajalcev kateri so na grozovit način ubijali slovence med vojno pridejo na oblast. Pa to ni res kaj se dogaja v tej butalski sloveniji.Golobova vlada je bila katastrofa ampak sedanje janševa je pa vrhunec podna od podna in navadno kriminalno združenje na očeh vseh državljanov.Že od samega začetka se norčujejo iz vse slovenije zaveden folk pa to prenaša.Očitno bi bilo bolje sto golobovih sekt kot pa ena sama janševa.Prej je slovenija propadala sedaj bo pa do konca.Da je janša dal ukiniti Šutarjev zakon za uslugo,da so ga volili opečeni je apsoluten nepopraven spodrsljaj.Sedaj opečeni zopet prejemajo katastrofalno visoke podpore z nekaj tisoč euri kljub dodatni pomoči delajo pa vse po starem z razliko,da napadajo policijo.To kar se dogaja tukaj se v nobeni še tako slabi državi ne.Janševa vlada je katastrofalno razočaranje in na kupu vsi možni kriminalci kateri bi že zdavnaj morali biti za zapahi.Kdaj bo sploh naiven folk dojel kaj se dogaja?Očitno nikdar.,
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0 0
Kameleon Kiddo
23. 07. 2026 21.58
Če malce karikiram glede iluzije pregona korupcije. Ne more Al capone pregledovat dejanja luca lucianotta.
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0 0
HardKore
23. 07. 2026 21.56
Na zacetku dokumentacije je naslov: KAKO KRASTI NA 100 IN 1 NAČIN, DA TE NE DOBIJO
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