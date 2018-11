Stavke ne bo, sporazum parafiran

Kot je po parafiranju sporazuma napovedal glavni vladni pogajalec Peter Pogačar , bi lahko do podpisa prišlo v začetku prihodnjega tedna. Pogačar se je koordinaciji stavkovnih odborov zahvalil za "korektna, na trenutke trda pogajanja", v katerih so prišli do dogovora, ki javnim uslužbencem prinaša višje plače. Današnja parafa stavkovnega sporazuma po njegovih navedbah pomeni"ogromen korak proti temu, da Slovenije v začetku decembra ne zajame stavkovni val".

Vladna in sindikalna stran sta parafirali en sporazum, njegovo besedilo bo enako za celotno Počivavškovo skupino sindikatov, morajo pa o podpisu odločiti organi posameznih sindikatov. Postopki v posameznih sindikatih so sicer različni in trajajo različno dolgo, nikjer pa naj ne bi trajali več kot nekaj dni.

Po Počivavškovem mnenju je zanje ključno to, da so v pogajanjih zagotovili, da bodo višje plače prejeli vsi javni uslužbenci, tudi zaposleni do 26. plačnega razreda, za katere sprva na vladni strani po lanskih dvigih plač povišanja niso predvideli.

Pomembno se mu zdi tudi, da so od vladne strani izpogajali zavezo, da bo zagotovila vire financiranja, s katerimi bo omogočila izplačilo višjih plač v skladu s stavkovnim sporazumom.

Sindikati v Počivavškovi skupini sicer med drugim zastopajo veterinarje, carinike, vojake, zaposlene v državni upravi, centrih za socialno delo in v kulturi. Prav tako znotraj te skupine sodelujejo sindikati, ki zastopajo del zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Šolski sindikat Sviz in dva zdravstvena sindikata so sporazume o razreševanju stavkovnih zahtev z vlado parafirali že minuli teden. Z njimi so predvideni splošni dvigi plač za vse zaposlene, izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest in zvišanje nekaterih dodatkov.