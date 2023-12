'Vladni predlog bolnikom ne zagotavlja zdravnika in ne skrajšuje čakalnih dob'

Predstavnik Iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull je na novinarski konferenci dejal, da se je letos število bolnikov brez osebnega zdravnika povečalo za približno 12.000. "Kar pomeni, da približno 33 ljudi na dan izgubi osebnega zdravnika v Sloveniji," je opozoril. V iniciativi so zato pripravili svoj interventni zakon. Pobudo, da se členi tega zakona vključijo v vladni interventni zakon, pa po Jenullovih besedah podpirata tudi koalicijski stranki SD in Levica.

Glavni ukrepi njihovega zakona so dvig glavarinskega količnika, priprava akcijskih načrtov za zmanjševanje čakalnih dob, v katere bodo vključeni tudi vodje oddelkov, vodje javnih zdravstvenih ustanov in direktorji. Menijo, da je treba omogočiti dodatno in tudi popoldansko delo ter preprečiti "dvoživkarstvo" v zdravstvu.

Ob zakonu vlada napoveduje tudi uredbo, ki bo podrobneje opredelila nekatera področja. "Mi bomo zelo natančno pregledali zakon in uredbo, in če bomo dobili občutek, da so v zakonu in uredbi stvari, ki se nam zdijo ključne, potem zakona ne bomo vlagali. Če pa bomo videli, da teh stvari ni, imamo potem do 7. januarja čas, da vložimo naš zakon," je povedal Jenull.

Jenull je povedal, da je nujno, da se na prvo mesto pri sprejemanju odločitev končno postavi paciente, ne pa dobičkarske in lobistične interese ter interese posameznih zdravstvenih lobijev. Spomnil je na spor med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in dejal, da interese bolnikov zamenjujejo finančni interesi.

Keber pa je na vprašanje o omenjenem sporu dejal, da je nesprejemljiv. "Vsi vemo, da so te preiskave potrebne, da brez teh preiskav pacienti ne pridejo do pravega zdravljenja in do pravih diagnoz," je opozoril. Če bo do prekinitve opravljanja preiskav za UKC Ljubljana prišlo, bo to po njegovih besedah nov primer kršenja človekovih pravic.