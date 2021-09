'Vladni represivni in arogantni odziv je recept za nadaljevanje konfliktov'

Več kot leto dni že spremljamo t. i. kolesarske proteste, a včerajšnji nikakor ni bil podoben tistim petkovim. Bil je drugače organiziran, bil je silovitejši, predvsem pa je bila tokrat na ulicah veliko večja množica. "Vlada že leto in pol ljudi razburja z nenehnim spreminjanjem pravil, zdaj tudi tiste, ki imajo dvome o cepljenju, stiska v kot. Zgodila se je nesrečna smrt mlade ženske, skratka vse to," našteje Gorazd Kovačič s filozofske fakultete.

Prepričan je, da bi morala vlada cepljenje približati ljudem in ga bolje organizirati. Kaj lahko pričakujemo naslednjo sredo, kako skleniti kompromis in pomiriti vse bolj jezen del družbe? "Dialog je edina rešitev. Ne posreči se vedno in zlasti ne takoj, ampak pri njemu je treba vztrajati, saj je to edina pot," je prepričan predsednik države Borut Pahor.

Fizični napadi, grožnje s smrtjo zdravnikom, novinarjem. Oviranje prometa in kršenje ukrepov. To ni ustavna pravica do zborovanj, pa je sinoči dogajanje komentiral premier Janez Janša. Ob tem je notranjemu ministru Alešu Hojsu naložil, naj ukrepa proti vodstvu ljubljanske policijske uprave. "Menim, da bi morala policija že prej posredovati bolj intenzivno. Imel sem prav, očitno nekateri protestniki, nekateri prostaki, vandali ne razumejo nič drugega kot trdo roko policije," pa je dejal minister.