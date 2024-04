Vladni trojček na nasprotnih bregovih glede več vprašanj, enotni pa glede Palestine

Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav nista in ne bosta naprodaj, je po razburjenju v koaliciji zagotovil podpredsednik vlade Matej Arčon. Strahove manjših koalicijskih partneric pripisuje nerazumevanju gradiva, v Levici in SD pa vztrajajo, da na spremembo statusa, ki bi formalno omogočil prodajo, ne bodo pristali. Vladni trojček ima različne poglede tudi glede kandidata Gibanja Svoboda za evropskega komisarja, je pa enoten glede podpore članstvu Palestine v Združenih narodih.