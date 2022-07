Koprski ribiči ostro nasprotujejo izsušitvi struge Rižane

"Žalostno je, da je oblast pripeljala do tega, da bomo jutri imeli tu konec reke Rižane in njene doline kot take. Ta trenutek vsem predlagam, da nehajo črpati vodo iz reke Rižane, da pustijo vodo naravi, da pretrpimo ta dva meseca in da omogočimo, da ohranimo ves ekosistem rižanske doline," je pozval.

Bertok je opozoril, da po Rižani že zadnjih 31 let ne teče dovolj vode, da bi ohranjalo obstoječe stanje. "Sedaj pa ideja, da se bo prekinilo vračanje vode v reko Rižano in da po reki Rižani ne bo tekla več voda," je kritičen Bertok. Kot je poudaril, v reki ne živijo samo ribe, ampak gre za celoten ekosistem, zato ideja o vsakoletni selitvi rib ni izvedljiva.

Odgovorni za naravovarstvene zadeve pri Ribiški družini Koper Miha Bertok je na današnji novinarski konferenci ob reki Rižani spomnil na pretekle posege v reko Rižano, njeno zgodovino in pomembnost za prebivalce slovenske Istre. Ko se je začelo črpati podtalnico reke Rižane, je bil določen tudi tako imenovan biološki minimum, ki je bil določen pri pretoku 113 litrov na sekundo. Pozneje so po njegovih navedbah na podlagi študije ugotovili, da bi v poletnih mesecih moral biti pretok najmanj 160 litrov na sekundo, da bi se ohranjalo obstoječe stanje.

S tem bi lahko v vodarno v Cepkih pripeljali do pet tisoč kubičnih metrov vode dnevno, ocenjujejo župani. "Seveda v trenutnih razmerah niti ta dodatna količina ne zagotavlja varne oskrbe s pitno vodo za celotno regijo, ponuja pa nam priložnost, da se ob izjemno skrbnem ravnanju in varčevanju z vodo izognemo redukcijam do prvega obilnega deževja," so zapisali.

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je namreč po četrtkovi seji vlade sporočil, da obrambno ministrstvo pripravlja načrt dopolnilne oskrbe z vodo s cisternami. Po pojasnilih županov, bo dodatne količine vode iz reke Unica v njihovo vodarno dovažala Slovenska vojska, ko in če bo to mogoče, pa se ji bodo pridružile še gasilske organizacije in drugi prevozniki.

Kot poudarjajo, so ljudje v slovenski Istri v zadnjih dneh začeli bistveno bolj skrbno ravnati s pitno vodo in občutno zmanjšali porabo, vlada pa je sprejela predlog županov za dobavo dodatnih količin pitne vode.

"Če še pred nekaj dnevi ni bilo videti realne možnosti, da bi se izognili redukcijam pri oskrbi s pitno vodo v slovenski Istri, danes smemo ohranjati upanje. Zgodili sta se namreč dve ključni spremembi. Prva je, da smo ljudje razumeli resnost razmer, druga pa, da je vlada razumela resnost razmer," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali župani občin Ankaran, Izola, Piran in Koper.

Dodal je še, da so dolžni do zadnje kaplje zagotavljati pitno vodo prebivalcem, kar bodo tudi naredili, medtem ko vse ostalo ni v njihovi moči.

Pojasnil je, da so zato danes preventivno poklicali ribiško družino in jih opozorili, da bi bilo stanje lahko čez 20 dni še bolj kritično. "Jaz bi jim predlagal, da začnejo danes reševati ribe in iskati rešitve, ker jih bodo jutri morali, pa ne bo ne kriv ne Rižanski vodovod, ne država, nihče ne bo kriv. Suša je najprej prizadela rižanski vodovod in potem še vse ostale," poudarja direktor vodovoda.

Navedbe, da so se v Rižanskem vodovodu odločili prenehati vračati vodo v strugo Rižane, je direktor vodovoda Pregelj v poznejšem odzivu za medije zavrnil. "Zaenkrat zagotavljamo biološki minimum, opozarjamo pa, da črpamo tako za biološki minimum kot tudi za vodooskrbo iz enega bazena, ki je omejen in ki ga bo gotovo, če dežja ne bo, v kratkem zmanjkalo," je dejal Pregelj in poudaril, da v tem primeru ne bo vode ne za vodooskrbo ne za zagotavljanje struge reke Rižane.

Predvsem pa župane veseli resna namera vlade, da državni prostorski načrt Suhorca razširi z dodatnimi možnostmi. Pri tem bo okoljsko ministrstvo kot morebitni rešitvi preverilo tudi možnost aktiviranja četrte vrtine v Klaričih in navezavo na vodni vir Malni.

Brežan je na četrtkovi novinarski konferenci pojasnil, da si prizadevajo v okviru nove finančne perspektive in kohezijskih sredstev za obdobje od 2021 do 2027 priti do projekta, ki bo še zadnji večji del Slovenije oskrbel s pitno vodo, in to z virom, ki bo trajen in dovolj obilen. Kot je spomnil, je slovenska Istra namreč zadnji del Slovenije, kjer vodooskrba še ni zagotovljena na primerni ravni.

"Situacija v slovenski Istri je zelo resna in najprej bi prebivalcem, predvsem tistim, ki se mudijo na Obali, in lokalnemu prebivalstvu, sporočil, naj upoštevajo vse ukrepe, ki jih pripravljajo Rižanski vodovodi in lokalne skupnosti v slovenski Istri. Situacija je zaskrbljujoča in pri porabi vode se je treba obnašati skrbno in varčno," je bil jasen minister.

Brežan verjame, da bodo z lokalnimi deležniki prišli do rešitve, ki bo dolgoročno zagotovila oskrbo z vodo, da do stanja, kot je letos in je bilo denimo že v letih 2007 in 2012, ne pride več.