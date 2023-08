Vladnih 11,1 milijona evrov za pomoč bo razdeljenih po enotnih merilih

Še pred tem je vlada 1,1 milijona evrov sklenila nameniti pomoči prizadetim v neurjih med 12. julijem in 2. avgustom. Z namenom, da bi pomoč do ljudi prišla čim hitreje, so se pristojni danes na sestanku dogovorili, da bodo za razdeljevanje pomoči pripravljena enotna pravila.

Slovenijo je v minulih dneh namreč prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini države. Odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov. Prizadetim v ujmi in po njej pomagajo tako v civilni zaščiti kot gasilci in prostovoljci, pomoč zbirajo humanitarne organizacije, prišla pa je tudi iz tujine.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) iz Trsta je sporočila, da v Italiji poteka solidarnostna akcija Pomoč Sloveniji oziroma Aiuti alla Slovenia, ki so jo nedavno predstavili v dvorani Zadružne kraške banke (ZKB). Tudi pri tej akciji se donacije opravijo z nakazilom na poseben transakcijski račun.

Na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu v Ljubljani so se z izrazi solidarnosti in podpore ter pobudami za pomoč že v prvih dneh poplav začeli obračati tudi Slovenci iz drugih, bolj oddaljenih koncev sveta. Oglasile so se jim slovenske skupnosti iz Argentine, Avstralije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Kanade, Severne Makedonije in Nemčije, so sporočili.

Ponekod akcije že potekajo. V Kanadi denimo sredstva zbirajo preko cerkva Our Lady of the Miraculous Medal in Our Lady of Help Christians. Humanitarna akcija pod okriljem Avstralsko-slovenske gospodarske zbornice se v sodelovanju z društvi vzpostavlja tudi v Avstraliji. Na uradu so ocenili, da gre pričakovati, da se bodo večje in manjše akcije zbiranja pomoči za Slovenijo v naslednjih dneh oblikovale tudi v številnih drugih skupnostih Slovencev po svetu.