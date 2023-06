'Spremljanje cen lahko potrošnike še bolj udari po žepu'

Tajnikar je prepričan, da oderuških marž sploh ni in da so cene hrane in pijače v slovenskih trgovinah ponorele tudi zaradi neučinkovitih energetskih ukrepov v preteklosti in posledično nadpovprečne inflacije v primerjavi z Unijo.

Ivan Bučar je pri tem opozoril še na težave kmetijske politike. "Če bi vlada želela narediti nekaj za slovenskega kmeta, za slovenskega potrošnika, potem bi uvedla sledljivost porekla do prvega v verigi." Kmetijski inštitut bi moral denimo pripraviti izračun proizvodnih stroškov za posamezno kulturo, je prepričan Bučar.

Nekdanji gospodarski minister razloge za visoke cene vidi tudi v majhnosti slovenske živilsko-predelovalne industrije in tudi trgovine, ki ni konkurenčna velikim evropskim obratom.

"Poglejte, koliko trgovin je okoli nas, vsi imajo svoje lastne dobavne mreže. In seveda, moramo se malce zavedati tudi to, da so mogoče ljudje malce nehali v tem času kupovati stanovanja in avtomobile, kar je bil trend zadnjih dveh let, in seveda se je delno to povpraševanje, presežno povpraševanje preselilo na področje hrane," je pojasnil.

Nad nižje cene pa se vlada prihodnji mesec vendarle podaja s cenovno kontrolo kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov.