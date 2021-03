'Vladno uničevanje STA ogroža informacijsko suverenost državljanov in države'

"Slovenska tiskovna agencija je že več mesecev na tnalu medijske politike aktualne slovenske vlade, ki so ji očitno v napoto neodvisnost agencije, njen mednarodni ugled in izjemni rezultati, ki jih je dosegla v treh desetletjih razvoja," pišejo v pismu, v katerem poudarjajo nesporno zgodovinsko vlogo STA v osamosvajanju Slovenije, ko je v Sloveniji in tujini zagotavljala obveščenost o demokratičnih spremembah.

"STA je aorta slovenskega medijskega okolja, ki ga dnevno napaja s stotinami novic, in ključna državna infrastruktura za komuniciranje s tujino. Nedopustno je, da je STA s specializiranimi uredništvi, mrežo dopisnikov v Bruslju, Zagrebu, New Yorku in v vseh slovenskih regijah, ko njen arhiv obsega že več milijonov novic, fotografij in zvočnih posnetkov ter uživa ugled doma in po svetu, izpostavljena političnim pritiskom in celo nezakonitemu finančnemu izčrpavanju prav s strani političnega vrha države, ki jo je pomagala soustvarjati," nadaljujejo.

Za še posebej škodljivo izpostavljajo to, da vlada STA uničuje v času pandemije in tik pred skorajšnjim predsedovanjem Svetu Evropske unije, za katerega bo Slovenija potrebovala močno komunikacijsko podporo, ki jo v tem trenutku lahko zagotovi samo STA: "Saj ima vodilni slovenski dnevnoinformativni servis v angleškem jeziku ter je partnerica vseh pomembnejših tujih agencij, njeni mednarodni naročniki pa so tudi veleposlaništva v Sloveniji in mnoge gospodarske družbe."

Podpisniki še pravijo, da so kot članice in člani institucije, ki velik del svojih ustvarjalnih naporov namenja izobraževanju novinarjev in raziskovanju novinarstva, še posebej zaskrbljeni nad nedopustnimi posegi v avtonomijo STA in svobodo novinarstva, "ker ima STA vzoren sistem zagotavljanja uredniške in novinarske avtonomije, preverjanja dejstev in spodbujanja medijske pismenosti, ob tem pa je tudi izredno pomembna partnerica slovenski znanosti in njen laboratorij".