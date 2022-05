Vlado doslej najhitreje sestavil Peterle, imel tudi največ ministrstev

Vlado je sicer po volitvah najhitreje uspelo sestaviti Lojzetu Peterletu , ko je leta 1990 od začetka volitev do potrditve ministrov Demosove vlade v takratni skupščini minilo 34 dni. Hiter je bil tudi Janez Drnovšek po volitvah leta 1992, ko je potreboval šest dni več. Je pa Drnovšek nato leta 1996 ministrsko ekipo potrdil 109 dni po izvedbi volitev, to je bilo tudi največ časa za sestavo vlade. Pri potrjevanju Drnovška za mandatarja mu je takrat na pomoč priskočil Ciril Pucko , ki mu je s prestopom iz SKD prinesel manjkajoči glas večine v DZ.

Po državnozborskih volitvah se predsednik stranke Gibanje Svobode Robert Golob ni obotavljal pri začetku koalicijskih pogajanj. Z SD in Levico bi vlado radi sestavili do 3. junija, koalicijsko pogodbo pa bi lahko parafirali do konca tedna. Že danes naj bi bilo znano končno število ministrstev in razdelitev resorjev, prav tako naj bi javnost seznanili z ministrski kandidati.

Glede na napovedi bo imela Golobova vlada več ministrstev kot vlada Janeza Janše. Čeprav za zdaj še ni znano, kakšno bo končno število ministrstev, bodo po Golobovih napovedih krepili področje podnebne politike, medgeneracijske solidarnosti, digitalizacije in regionalnega razvoja. A različno število ministrov ni nič nenavadnega. Vlade so se doslej po številu ministrstev namreč precej razlikovale. Največ doslej jih je bilo prav v prvi vladi, vladi Lojzeta Peterleta, in sicer 23, najmanj pa jih je imela Janševa deseta vlada, in sicer 12.

Ženske so običajno v manjšini

Različno je tudi število ministrov, saj lahko v istem mandatu eno ministrstvo zaradi odstopov ali razrešitev vodi več ministrov. Največ se jih je tako zvrstilo v Peterletovi in vladi Boruta Pahorja.

Ženske so medtem pri sestavljanju vlad običajno v manjšini. Čeprav še ni bilo vlade brez ministrice, pa smo imeli tri vlade, v katerih je bila samo ena ženska. To so tretja vlada Janeza Drnovškova, vlada Andreja Bajuka in druga Janševa vlada. Največ žensk, kar 12 od skupaj 23 ministrov, je bilo medtem v vladi Mira Cerarja.