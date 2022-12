Vlado podpira 45 odstotkov vprašanih, Bobnarjeva najbolj priljubljena ministrica

Inštitut Mediana je decembrski barometer za časnik Delo opravil na vzorcu 718 polnoletnih prebivalcev, ki so sodelovali v telefonskem in spletnem anketiranju med 5. in 8. decembrom.

Delo vlade je kot zelo pozitivno oz. pozitivno ocenilo 45 odstotkov vprašanih, 25,5 odstotka pa kot srednje. 26,3 odstotka delo vlade ocenjuje kot negativno oz. zelo negativno. Nižjo podporo ima državni zbor – njegovo delo kot pozitivno oz. zelo pozitivno ocenjuje 37,5 odstotka vprašanih, kot negativno oz. zelo negativno pa 25,1 odstotka.

Če bi bile volitve jutri, bi zmagala vladajoča stranka Gibanje Svoboda. Podprlo bi jo 34,1 odstotka anketiranih, kar je največ doslej, piše Delo. V primerjavi z novembrom je stranki podpora zrasla za tri odstotne točke. Največja opozicijska stranka SDS medtem izgublja volivce. Podpira jo 18,7 odstotka vprašanih, kar je skoraj štiri odstotne točke manj kot pred enim mesecem. Na tretjem mestu ostaja NSi, sledita SD in Levica.

Delež tistih, ki ne vedo, koga bi obkrožili, se je povečal z deset na 11,7 odstotka, tistih, ki jih ni prepričal nihče, pa s 4,6 na 6 odstotkov.