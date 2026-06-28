Vlado podpira manj kot 40 odstotkov vprašanih, med strankami vodi SDS

Aktualna ministrska ekipa mandat začenja z 38,5-odstotno podporo volivcev. To je občutno manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu uživala več kot polovično podporo javnosti (53,1 odstotka). In tudi manj kot 3. Janševa vlada, ki jo je v štartu podpiralo dobrih 45 odstotkov anketiranih (45,4 odstotka). Aktualni oblasti sicer nasprotuje več kot 44 odstotkov vprašanih (44,2 odstotka). Ostali so neopredeljeni (17,3 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med strankami še naprej vodi Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi največjo vladno stranko obkrožilo skoraj 23 odstotkov volivcev (22,7 odstotka). To je odstotno točko manj kot mesec prej, kar pomeni, da jim Golobova Svoboda diha za ovratnik (22,0 odstotka). Na naslednjih mestih se - v tem vrstnem redu - krepijo trojček okoli Nove Slovenije (8,2 odstotka), Socialni demokrati (7,9 odstotka) ter zavezništvo Levice in Vesne (6,6 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Javna podpora Stevanovićeve Resnice po aferi neplačevanja delavcev njihovega poslanca Borisa Mijića stagnira (3,1 odstotka), medtem ko Demokrati Anžeta Logarja še naprej tonejo. Podpira jih manj kot 3 odstotke vprašanih (2,8 odstotka), kar je le za las več kot neparlamentarne Pirate (2,5 odstotka). Podpora ostalih strank je razdrobljena v dobrih 4 odstotkih (4,4 odstotka). Delež neopredeljenih se je okrepil. Vsak deseti anketiranec (9,8 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. Dobrih 7 odstotkov (7,2 odstotka) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (2,6 odstotka).

Najbolj priljubljena predsednica države

Na lestvici politikov pa brez sprememb na vrhu. Volivci so - nekoliko nižjo kot prejšnji mesec, a še vedno najboljšo povprečno oceno - podelili predsednici države Nataši Pirc Musar. Drugo pa prvaku SD Matjažu Hanu. Na tretje mesto se je po uvedbi nočnih gradbenih del na avtocestah prebil predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke