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Slovenija

Vlado podpira manj kot 40 odstotkov vprašanih, med strankami vodi SDS

Ljubljana, 28. 06. 2026 19.08 pred 9 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Anže Božič
Sprejem vlade pri predsednici države

S kakšno podporo volivcev mandat začenja 4. Janševa vlada? Kako spremenjena so strankarska razmerja tri mesece po parlamentarnih volitvah? Kdo so trenutno najbolj in kdo najmanj cenjeni politiki v državi? Objavljamo najnovejša politična razmerja v državi, ki so jih za našo medijsko hišo izmerili v Inštitutu Mediana.

Aktualna ministrska ekipa mandat začenja z 38,5-odstotno podporo volivcev. To je občutno manj kot prejšnja Golobova vlada, ki je ob nastopu uživala več kot polovično podporo javnosti (53,1 odstotka). In tudi manj kot 3. Janševa vlada, ki jo je v štartu podpiralo dobrih 45 odstotkov anketiranih (45,4 odstotka).

Aktualni oblasti sicer nasprotuje več kot 44 odstotkov vprašanih (44,2 odstotka). Ostali so neopredeljeni (17,3 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami še naprej vodi Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi največjo vladno stranko obkrožilo skoraj 23 odstotkov volivcev (22,7 odstotka). To je odstotno točko manj kot mesec prej, kar pomeni, da jim Golobova Svoboda diha za ovratnik (22,0 odstotka). Na naslednjih mestih se - v tem vrstnem redu - krepijo trojček okoli Nove Slovenije (8,2 odstotka), Socialni demokrati (7,9 odstotka) ter zavezništvo Levice in Vesne (6,6 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Javna podpora Stevanovićeve Resnice po aferi neplačevanja delavcev njihovega poslanca Borisa Mijića stagnira (3,1 odstotka), medtem ko Demokrati Anžeta Logarja še naprej tonejo. Podpira jih manj kot 3 odstotke vprašanih (2,8 odstotka), kar je le za las več kot neparlamentarne Pirate (2,5 odstotka). Podpora ostalih strank je razdrobljena v dobrih 4 odstotkih (4,4 odstotka).

Delež neopredeljenih se je okrepil. Vsak deseti anketiranec (9,8 odstotka) ne ve, katero stranko bi izbral. Dobrih 7 odstotkov (7,2 odstotka) ne bi izbralo nobene. Ostali niso želeli odgovoriti (2,6 odstotka).

Najbolj priljubljena predsednica države

Na lestvici politikov pa brez sprememb na vrhu. Volivci so - nekoliko nižjo kot prejšnji mesec, a še vedno najboljšo povprečno oceno - podelili predsednici države Nataši Pirc Musar. Drugo pa prvaku SD Matjažu Hanu. Na tretje mesto se je po uvedbi nočnih gradbenih del na avtocestah prebil predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Na zanj visoko šesto mesto se je po dolgem času uvrstil premier Janez Janša. Za njim pa kot novinec na lestvici še finančni minister Andrej Šircelj.

Njegov predhodnik Klemen Boštjančič je kot najvišje uvrščen član opozicijskega Gibanja Svoboda tik nad polovico lestvice - deveti.

Njegov strankarski šef Robert Golob ostaja trinajsti, pred prvakom Demokratov Anžetom Logarjem, sokoordinatorjem Levice Luko Mescem in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem iz Resnice. In še pri repu priljubljenosti; notranji minister in še en novinec na lestvici Franci Matoz je predzadnji. Najmanj cenjena pa je ta mesec druga sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

mediana raziskava

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KOMENTARJI8

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jurist
28. 06. 2026 19.19
In zdaj je to sveta resnica, ker je mediana tako povedala…
Odgovori
+1
1 0
Fokus
28. 06. 2026 19.19
Svoboda izgubila 12 mandatov. Kaj tu ni jasno MSM. Konec je nesposobnega napihovanja.
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0 0
vicente
28. 06. 2026 19.18
Resnica???
Odgovori
0 0
Naiskreni
28. 06. 2026 19.17
zakaj pa ne, saj je vse isto.
Odgovori
0 0
Žmavc
28. 06. 2026 19.16
Vse je v redu. Le tako naprej. Brez popuščanja.
Odgovori
0 0
krjola
28. 06. 2026 19.15
ne bluzete s temi bedarijami...
Odgovori
+1
1 0
theZ
28. 06. 2026 19.13
Spet spraševali le v centru Ljubljane :)
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+3
3 0
Stojadina-sportiva
28. 06. 2026 19.15
721 izbrancev, kot vedno...
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+2
2 0
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