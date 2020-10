Vlado pripravljena prevzeti opozicijska četverica z ekonomistom Damijanom na čelu

V štirih opozicijskih strankah so koherent­ni v stališču, da velja ­poskusiti ter ustaviti erozijo ­demokracije in pravne države. Glavni razlog za zbliževanje omenjenih strank naj bi tičal predvsem v nameri vlade, da ukini vse nadzorne agencije in oblikuje dve novi instituciji regulatorjev trga, v katerih bi si aktualna vladajoča politika zagotovila vpliv in izključno pravico do imenovanja oziroma odstavljanja direktorjev, poroča Delo.

Štirje predsedniki opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB so se tako v torek srečali z ekonomistom Jožetom P. Damijanom, ki naj bi bil pripravljen prevzeti vodenje vlade kot tehnični mandatar. Damijan naj bi bil pripravljen vodenje vlade prevzeti, če bi opoziciji uspelo zbrati dovolj glasov za izglasovanje konstruktivne nezaupnice aktualni vladi. Za zrušenje vlade Janeza Janše bi potrebovali še najmanj sedem poslanskih­ glasov.

Damijan je konec tedna Marjanu Šarcu, Tanji Fajon, Luki Mescu in Alenki Bratušek poslal dokument z naslovom Koalicija ustavnega loka, medtem poroča Dnevnik. V dokumentu naj bi zapisal, da se pred našimi očmi izvršuje neizrečen, a nič manj neprikrit poskus stranke SDS, da z zlorabo ključnih institucij na podlagi avtokratskih prijemov spodje družbene in državne temelje, redefinira ustavne norme, zaneti razdor in zakocka naš mednarodni položaj. "Gre za ustavljanje Ustave, najvišjega akta soglasja v neki skupnosti, brez spoštovanja katerega ostane le brezpravje, oblastniška samovolja, avtoritarna država in družba brez prihodnosti,"je po poročanju Dnevnika zapisano v dokumentu.

Poleg brutalnega kadrovanja in rušenja demokratičnih standardov, poskusov omejevanja medijske svobode in vladavine prava trenutni vladi očitajo tudi, da jim ni uspelo pripraviti učinkovitega odgovora na epidemijo, kar se kaže tudi v slabi pripravljenosti zdravstvenega sistema na povečane potrebe po oskrbi bolnikov s covidom-19. V opoziciji se zato, po poročanju Dela, sprašujejo, če je Janez Janša to namerno dopustil, da bi v izrednih razmerah v ozadju lažje realiziral načrte za popoln prevzem države.

Kljub zadnjim izjavam, da vodenje morebitne nove vlade glede na "volilni rezultat volitev" pripada njemu, naj bi bil prvak LMŠ Marjan Šarecvseeno pripravljen na kompromis. Nekaj zadržkov pri sodelovanju v vladi naj bi imeli tudi pri Levici, in sicer zaradi ministraZdravka Počivalška, prvaka SMC, ki ga bremenijo domnevne nepravilnosti pri nakupu ­zaščitne opreme.

Za odzive smo prosili vse štiri stranke, a odgovorov za enkrat še nismo prejeli.