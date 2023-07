Vlado znova podpira več volivcev, kot ji nasprotuje, SDS in GS tesno skupaj

Med strankami je Janševa SDS dosegla najvišjo podporo v zadnjem letu dni in za las vodi pred Gibanjem Svoboda. Če bi bile volitve danes, bi zanjo glasovalo dobrih 23 odstotkov državljanov, Golobovo stranko pa pol odstotne točke manj. Za njima dolgo nič, potem pa z dobrimi šestimi odstotki tesno skupaj Socialni demokrati in Nova Slovenija, Levica pa je z notranjim bojem za oblast izgubila skoraj tretjino javne podpore in je na dobrih štirih odstotkih.