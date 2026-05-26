'Vlagala v sklade' in izgubila večjo vsoto denarja

Občanka Kopra je na spletu zasledila oglas za vložek denarja v sklade in se odločila vložiti. Goljufi so jo tudi kontaktirali, ne le enkrat, temveč večkrat, vsak dan. Vsakič so jo prepričali v nove vložke, prepričana občanka pa je še naprej "vlagala" denar, so sporočili s PU Koper. Nakazala je večjo vsoto in upoštevala vsa navodila, ki so jih predali goljufi, nato pa ugotovila, da je bila ogoljufana.

Ni pa ona edini primer. Na PU Koper je goljufijo prijavil še en občan, kateremu so neznanci pod pretvezo, da ima na enem računu 8000 evrov dobroimetja, pobrali z računa več tisoč evrov.

Obe zadevi se preiskujeta.

Kot sporočajo s Policijske uprave Koper, so v lanskem letu obravnavali kar 212 spletnih goljufij, skupna finančna škoda vseh goljufij pa znaša več kot tri milijone evrov.

Ob tem sporočajo, da vsi, ki ugotovite, da ste žrtve goljufije, zadevo nemudoma prijavite svoji banki z namenom, da se poskuša zaustaviti neupravičen prenos denarja, takoj zatem pa podate še prijavo na najbližji policijski postaji.