Slovenija

'Vlagala v sklade' in izgubila večjo vsoto denarja

Koper, 26. 05. 2026 09.55 pred 58 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.V.
Spletna prevara

V Kopru sta se pripetili dve spletni goljufiji. Občanka je dlje časa vlagala v sklade, nakazala večjo vsoto denarja, nato pa ugotovila, da so jo ogoljufali. Še ena goljufija se je zgodila moškemu, ki so mu z računa pobrali več tisoč evrov.

Občanka Kopra je na spletu zasledila oglas za vložek denarja v sklade in se odločila vložiti. Goljufi so jo tudi kontaktirali, ne le enkrat, temveč večkrat, vsak dan. Vsakič so jo prepričali v nove vložke, prepričana občanka pa je še naprej "vlagala" denar, so sporočili s PU Koper. Nakazala je večjo vsoto in upoštevala vsa navodila, ki so jih predali goljufi, nato pa ugotovila, da je bila ogoljufana.

FOTO: Shutterstock

Ni pa ona edini primer. Na PU Koper je goljufijo prijavil še en občan, kateremu so neznanci pod pretvezo, da ima na enem računu 8000 evrov dobroimetja, pobrali z računa več tisoč evrov.

Obe zadevi se preiskujeta.

Kot sporočajo s Policijske uprave Koper, so v lanskem letu obravnavali kar 212 spletnih goljufij, skupna finančna škoda vseh goljufij pa znaša več kot tri milijone evrov.

Ob tem sporočajo, da vsi, ki ugotovite, da ste žrtve goljufije, zadevo nemudoma prijavite svoji banki z namenom, da se poskuša zaustaviti neupravičen prenos denarja, takoj zatem pa podate še prijavo na najbližji policijski postaji.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

čevapgpt
26. 05. 2026 11.12
te goljufije izvajajo vse zavarovalnice in banke s svojimi skladi. zavarovalnico maribor so raje potolkli kot da bi upnikom poplačali.
mr.poper
26. 05. 2026 11.01
Jaz tudi mam odprt en sklad , visok donos . bed.. nikoli ne zmanjka .
