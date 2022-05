Vlaganja v digitalno oglaševanje lani občutno poskočila

Po njenih podatkih so investicije v digitalno oglaševanje lani poskočila kar za 30%, kar kaže na novo rekordno rast oglaševanja po letu 2008! Skupna vrednost digitalnega oglaševanja tako znaša 92 milijard Eur in predstavlja kar 59% vseh evropskih investicij v oglaševanje.

Najhitreje so rasle investicije v tuje tehnološke gigante, a tudi vlaganja v slovenski medijski prostor so zabeležila konkreten poskok s 15% rastjo, medtem ko so mali oglasi in direktoriji zabeležili 8% dvig investicij.

Potrebno je poudariti, da digitalno oglaševanje danes dosega že 30-40 odstotkov celotnega oglaševanja v Sloveniji (odvisno od metodologije merjenja oglaševalskega prostora). Tako postaja digitalno oglaševanje druga največja oblika oglaševanja in sicer takoj za televizijo, ki je že tradicionalno močan kanal na južno evropskih trgih.

Vzorec rasti je prav tako podoben, ko govorimo o vsebinah, saj največjo rast tako v Evropi kot pri nas beležijo investicije v družbena omrežja in video oglaševanje.

In kaj nas čaka v tekočem letu?

Prihodnja rast je seveda v veliki meri odvisna od negotovih gospodarskih napovedi, kljub temu pa denimo agencija Zenith, v svoji tradicionalni napovedi trga ocenjuje, da bo svetovno digitalno oglaševanje v 2022 doseglo 60% vseh medijskih investicij na globalnem nivoju. Med regijami, ki jim pripisuje najhitrejšo rast, pa je tudi naša. Kot glavne razloge navaja nadaljnji razcvet e-trgovine ter stabilno gospodarsko moč, ki so jo že dosegli trgi srednje in vzhodne Evrope. Dodaten optimizem, kljub težavam v dobavnih verigah, vzbujajo rekordne evropske investicije v lokalne programe za okrevanje, pričakovano povečanje državnih vlaganj v zeleni prehod in energetsko neodvisnost, v raziskave in razvoj ter digitalizacijo celotnega družbenega ekosistema.

***

O IAB Slovenija

Zavod IAB Slovenija (IAB - Interactive Advertising Bureau) je panožno združenje, ki se ukvarja z aktivno promocijo in podporo razvoju digitalnega in interaktivnega oglaševanja. Ustanovljen je bil leta 2014 kot odgovor na hitro rastoči trg digitalnega oglaševanja po celem svetu. Je del globalne mreže IAB in članica IAB Europe. Z misijo skrbeti za stalen razvoj digitalnega in interaktivnega trga, IAB Slovenija skrbi za izobraževanja, promocijo, regulativo ter transparentnost digitalnega trga v Sloveniji, v skladu z IAB smernicami in standardi po vsem svetu.

Naročnik oglasa je IAB Slovenija.