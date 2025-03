Vlak, ki nikoli ne zamuja

Kaj pravzaprav govorim?! Takšno filmsko vinsko idilo sem si pravkar samo naslikala v svoji domišljiji, kajti dan je bil za odkrivanje sončnih krasot lepotice, ujete med alpski, kraški in mediteranski svet zaradi sive deževne more povsem neprimeren. Česa vse ne sproducirajo možgani v nestrpnem pričakovanju! Celo navidezne sončne žarke! Pa mi je bilo pravzaprav vseeno. Navsezadnje je Vipavska dolina lepa tudi v vsej svoji deževno vetrovni divjini. In to mi je po vkrcanju na vlak in veselem pisku ob odhodu pozneje res dokazovala bežeča pokrajina, ki je ob razlivanju številnih kapljic po oknu postajala pravi umetniški akvarel. In ne, vsa ta moja opažanja na vlaku niso bila posledica preveč globoko izpraznjenih kozarcev!

Končno bom lahko videla to prekrasno na novo obnovljeno železniško postajo v najmlajšem slovenskem mestu, sem razmišljala med vožnjo proti izhodiščni točki vinske avanture. S katerega perona bo odpeljal vlak, okrašen s spomladanskim cvetjem in zelenjem, poln prešernih ljubiteljskih enologov, mi res ni bilo težko ugotoviti. V pravo smer me je namreč zvabil zvok harmonike, moje ostro oko pa je že od daleč zaznalo rahel odblesk s soncem ožarjene zlate rujne kapljice v steklenem kozarcu.

Vinska kultura ni pijančevanje

Pitje in pa kulturno pitje sta dva popolnoma različna pojma. In prav z namenom spodbujanja in kultiviranja vinske kulture je peščica vipavskih navdušencev tudi izumila vinski vlak. Vse se je začelo, ko sta se dva turistična zanesenjaka, Matjaž Zgonik in Vito Semič, pred dobrimi osmimi leti odločila, da gostom ponudita nevsakdanje vinske ture. Ker sta želela pričarati tisto pravo pristno doživetje lokalnega okolja in vinske kulture. Ko se človek usede za mizo skupaj z vinarjem, si vzame čas in prisluhne njegovi zgodbi, šele takrat lahko razume, kaj je v vinu in ga tudi bolj ceni ter spoštuje.

Vinskima astronavtoma, ki sta goste prevažala v space shuttlu, kot sta imenovala svoj kombi, se je pozneje pridružilo še nekaj pomagačev, ki so prišli še na eno bolj trajnostno zasnovano idejo in so osebna srečanja z vinarji in okušanje vin ter kulinarike prestavili v potniške vagone. S tem pa so vinsko kulturo Vipavske doline lahko približali širšemu krogu ljudi.

Zélen ali zelén?

Sedim v zadnjem vagonu in uživam v tišini lastnih misli. V roki kozarec avtohtone sorte zgornje Vipavske doline, mimo pa bežeča deževna, a kljub temu prekrasna pokrajina. Okoli mene velik direndaj. Kaj pa sem pričakovala. Tudi na šolskih izletih je bil zadnji del avtobusa vedno najglasnejši. A me ne moti. Kaj pa bi človek pričakoval od ljubiteljev vina, ki so se na takšno popotovanje odpravili prav iz veselja do vinskega raziskovanja in strasti do življenja. Eni razpravljajo o intenzivnosti cvetice, drugi o bistrosti, tretji samo pojejo ob spremljavi harmonike ... Potem vse potihne. K besedi je prišel eden od gostujočih vinarjev Roman Marc. Fino, si rečem, to bo res osmišljena vinska odprava in ob tem kolegu snemalcu še prišepnem moja trenutna opažanja vsebine v mojem kozarcu. "Nisem ravno ljubiteljica zélena, ampak tale v mojem kozarcu pa ni slab." "Zelén se reče, ne zélen!" me takoj popravi nekoč avtohtoni prebivalec te doline. "Resno?" Vprašam na glas, če je to res. Pa me cel vagon zavrne. "Ne, reče se zélen!" Napaka, dragi prijatelji. Vipavci bi vam že povedali svoje. Pravilno se reče zelén! Ampak to ni bila edina zanimivost, ki sem jo na tej peturni vinski odpravi izvedela tisti dan.