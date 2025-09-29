Vlaka bi skoraj trčila: na Bledu preprečili tragedijo

Ob 6.16 je iz smeri Bohinjske Bistrice na postajo prispel potniški vlak, po voznem redu bi moral ob 06.23 na postajo pripeljati še vlak iz smeri Jesenic, pri čemer je bilo predvideno njuno križanje. Zaposleni je tik pred prihodom drugega vlaka ugotovil, da je zaradi okvare signalnovarnostne naprave vozna pot postavljena na tir, kjer je že stal vlak iz Bohinjske Bistrice.
"Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega je bil vlak iz Jesenic pravočasno ustavljen – približno 100 metrov pred drugim vlakom, ki je že stal na postaji. Tako je bilo torej preprečeno trčenje dveh potniških vlakov. V incidentu se nihče ni poškodoval," so sporočili iz Slovenskih železnic.
Ob pregledu signalnovarnostne naprave so ugotovili, da so bili mehanizmi za upravljanje kretnice namerno poškodovani s strani ene ali več neznanih oseb.
"O dogodku smo nemudoma obvestili policijo, ki še vodi preiskavo. Zaradi izrednega dogodka je bil železniški promet med postajama Jesenice in Bohinjska Bistrica prekinjen od 06.25 do 11.05. V tem času smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so še sporočili.
Ob hitrem odzivu dežurnih služb SŽ, ki so takoj pristopile k sanaciji namerno poškodovane signalnovarnostne naprave in odpravile posledice vandalizma, je promet na tem odseku zdaj ponovno sproščen in teče brez posebnosti.
