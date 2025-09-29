Svetli način
Slovenija

Vlaka bi skoraj trčila: na Bledu preprečili tragedijo

29. 09. 2025 16.44

D. S.
17

Na železniški postaji Bled Jezero so zaposleni Slovenskih železnic preprečili nevaren dogodek, ki bi lahko ogrozil življenja potnikov. Zaradi vandalizma in namerno poškodovane signalnovarnostne naprave bi lahko namreč trčila dva potniška vlaka, ki sta se križala na postaji.

Ob 6.16 je iz smeri Bohinjske Bistrice na postajo prispel potniški vlak, po voznem redu bi moral ob 06.23 na postajo pripeljati še vlak iz smeri Jesenic, pri čemer je bilo predvideno njuno križanje. Zaposleni je tik pred prihodom drugega vlaka ugotovil, da je zaradi okvare signalnovarnostne naprave vozna pot postavljena na tir, kjer je že stal vlak iz Bohinjske Bistrice.

"Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega je bil vlak iz Jesenic pravočasno ustavljen – približno 100 metrov pred drugim vlakom, ki je že stal na postaji. Tako je bilo torej preprečeno trčenje dveh potniških vlakov. V incidentu se nihče ni poškodoval," so sporočili iz Slovenskih železnic.

Ob pregledu signalnovarnostne naprave so ugotovili, da so bili mehanizmi za upravljanje kretnice namerno poškodovani s strani ene ali več neznanih oseb.

Vlak
Vlak FOTO: Bobo

"O dogodku smo nemudoma obvestili policijo, ki še vodi preiskavo. Zaradi izrednega dogodka je bil železniški promet med postajama Jesenice in Bohinjska Bistrica prekinjen od 06.25 do 11.05. V tem času smo za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz," so še sporočili.

Ob hitrem odzivu dežurnih služb SŽ, ki so takoj pristopile k sanaciji namerno poškodovane signalnovarnostne naprave in odpravile posledice vandalizma, je promet na tem odseku zdaj ponovno sproščen in teče brez posebnosti.

Tretji pas na primorki bi lahko začeli graditi že prihodnje leto

KOMENTARJI (17)

Študent-ka
29. 09. 2025 17.08
+1
Upam , da storilce najdejo in jih strogo kaznujejo !!
ODGOVORI
1 0
Claus
29. 09. 2025 17.07
Rusija
ODGOVORI
0 0
aviktora
29. 09. 2025 17.04
+3
Ti brezposelni imajo 24 ur časa na dan, pa še plačano dobijo. Dela v lokalnih okoljih je veliko, zaposlite jih. Tega ni naredil nihče, ki si s svojim delom služi kruh.
ODGOVORI
5 2
Dooomer
29. 09. 2025 17.04
+3
Kdor kej spremlja novice ve, da so bli tudi tukaj na delu občani.
ODGOVORI
3 0
Slovenska pomlad
29. 09. 2025 17.04
+0
Morate poznati logiko črnega Ivana...slabše je,bolje je zanj.In samo to ga zanima in bo naredil vse za to.
ODGOVORI
2 2
zmago56
29. 09. 2025 17.02
+2
So bili morda indijanci na delu?
ODGOVORI
2 0
Dragica Cegler
29. 09. 2025 17.01
+0
Slovenska pomlad A je s teboj vse v redu?
ODGOVORI
1 1
Človek2024
29. 09. 2025 16.59
-3
Ni dvakrat za reči, da so bili na delu kakšni ruski saboterji. Putin je čisto dovolj nor, da bi kaj takega organiziral po celi Evropi, pri nas ima pa itak ogromno simpatizerjev.
ODGOVORI
3 6
AVTOHTONsLOVEnc
29. 09. 2025 16.57
+16
Srčno upam, da policija opravi delo in izsledi te ljudi. Nato jih ostro sankcijonira!
ODGOVORI
16 0
Slovenska pomlad
29. 09. 2025 16.57
-7
Moramo biti pripravljeni na te SDS provokacije.
ODGOVORI
6 13
ptuj.si
29. 09. 2025 16.59
+6
Tebi res ni pomoči.
ODGOVORI
7 1
tornadotex
29. 09. 2025 17.01
+2
Bolnik.
ODGOVORI
3 1
Lenart Čaubi
29. 09. 2025 17.02
+1
Tak komentar lahko pričakuješ samo od .....ga osebka.
ODGOVORI
2 1
