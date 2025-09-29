Vlaka bi skoraj trčila: na Bledu preprečili tragedijo

Ob 6.16 je iz smeri Bohinjske Bistrice na postajo prispel potniški vlak, po voznem redu bi moral ob 06.23 na postajo pripeljati še vlak iz smeri Jesenic, pri čemer je bilo predvideno njuno križanje. Zaposleni je tik pred prihodom drugega vlaka ugotovil, da je zaradi okvare signalnovarnostne naprave vozna pot postavljena na tir, kjer je že stal vlak iz Bohinjske Bistrice.

"Zaradi hitrega ukrepanja zaposlenega je bil vlak iz Jesenic pravočasno ustavljen – približno 100 metrov pred drugim vlakom, ki je že stal na postaji. Tako je bilo torej preprečeno trčenje dveh potniških vlakov. V incidentu se nihče ni poškodoval," so sporočili iz Slovenskih železnic.

Ob pregledu signalnovarnostne naprave so ugotovili, da so bili mehanizmi za upravljanje kretnice namerno poškodovani s strani ene ali več neznanih oseb.