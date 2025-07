Vročina in zamude: potovanje z vlakom še počasnejše

Vlaki bodo zaradi vročine vozili počasneje tudi danes in v petek med 12. in 20. uro.

Iz Slovenskih železnic so opozorili, da bo zaradi izrednega stanja prihajalo do zamud v železniškem potniškem prometu na območju celotne države. Potniki lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 080 81 11, na spletni strani Slovenskih železnic ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih.

Vročinski val se je v večjem delu Slovenije začel 23. junija, nekaj osvežitve so prinesle le nevihte v noči na 27. junij. Agencija za okolje tudi za danes in petek napoveduje visoke temperature, danes se bodo gibale od 32 do 36 stopinj Celzija, v petek pa od 30 do 34 stopinj Celzija.