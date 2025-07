Vlaki SŽ zaradi vročine počasneje, nastajale bodo zamude

Zaradi navedenega izrednega stanja bodo žal nastajale zamude v potniškem prometu na območju celotne Slovenije, so dodali. Informacije glede zamud in stanja prevozov lahko dobite na 080 81 11, na spletni strani SŽ ter pri osebju na prodajnih mestih in v vlakih. Vsem potnikom se iskreno zahvaljujejo za potrpežljivost in razumevanje.