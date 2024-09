'Vloga podpredsednice GZS ne velja kot kredibilna vodstvena izkušnja'

Želeli smo soočiti evropska poslanca iz vrst SDS in Gibanja Svoboda. Vabili smo oddali, iz vladnega Gibanja Svobode niso želeli poslati nikogar, je pa v oddajo 24UR ZVEČER prišla evropska poslanka Romana Tomc.

"Slovenski poslanci so tisti, ki mene ves čas diskreditirajo," je v oddaji 24UR ZVEČER v četrtek dejala Kosova. "Recimo ena od izjav Romane Tomc je bila, da nimam vodstvenih in politični izkušenj. Pa sem jo morala spomniti na čas, ko sem jaz bila tri leta podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije, ona pa je bila vodja oddelka za javna naročila. Torej sem ji bila predpostavljena. In za nekoga, ki ima 35 let delovnih izkušenj in lahko gre pogledat moj življenjepis, ki je javno dostopen in potem pravi, da nima vodstvenih izkušenj. To je čista laž in čista laž je potem tudi vse, kar so oni rekli v povezavi s tem."

In kako to komentira Tomčeva?

Kot je pojasnila, se je v tem tednu v Strasbourgu v politični skupini EPP, katere del je tudi sama, predstavilo vseh njihovih 14 komisarjev. "Pred nami so sedeli bivši premierji, ministri in ljudje z izjemnimi političnimi izkušnjami, nihče od njih pa se ni pohvalil s tem, da je bil v kateri koli državi podpredsednik Gospodarske zbornice."

Kot je dodala, vloga podpredsednika Gospodarske zbornice v primeru kandidature za komisarsko mesto v Evropski komisiji ne velja kot neka kredibilna vodstvena izkušnja. Ko je bila Kosova veleposlanica v Nemčiji, je sicer to neka politična izkušnja, je nadaljevala Tomčeva, vendar pa to ni "izkušnja z vidika operativnosti, ki jih potrebuje evropski komisar".

"Gre za izvršilno oblast na najvišjem nivoju," je poudarila.

A Kosova je dejala, da jo skušajo diskreditirati, podpredsednik vlade Matej Arčon pa je celo dejal, da opozicija "minira" kandidatko, ker bi s tem rada zrušila premierja Roberta Goloba.

"Evropski mediji so se na široko razpisali o slovenski kandidatki, prvi, ki je za to odgovoren, da nam je namenjeno toliko pozornosti, pa je zagotovo premier," je to komentirala Tomčeva. "Golob, ki je v celoti diskreditiral postopek imenovanja komisarja iz Slovenije, nenazadnje je nekako prodal slovensko suverenost zelo na hitro." Ampak, kot je dodala, bi ob spremljanju dogodka mnogi lahko predvidevali, da je bilo to že "vnaprej dogovorjeno" in da je bil Tomaž Vesel le "žrtveno jagnje".

Pri Veselu sicer takšnih pomislekov ni bilo, kot je dejala Tomčeva, ni bil idealen kandidat, vendar pa je za SDS bil sprejemljiv kandidat. "To je sicer moja ocena, vendar je biti predsednik Računskega sodišča kar težja funkcija kot veleposlanik, vsaj kar se tiče zasedbe komisarskega mesta."

In kot je še poudarila, zdaj skoraj vsak dan pojasnjuje poslancem iz EPP o tem, kaj se dogaja, saj vsi poznajo zgodbe iz evropskih medijev in so seznanjeni z očitki, ki letijo na Kosovo. "Najboljša pojasnila bo pa seveda dala ona," je dodala.