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Vloge za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2026/2027 so že odprte

Ljubljana, 28. 07. 2026 00.15 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Študentke in študenti višješolskih ter visokošolskih programov lahko od 1. julija 2026 prek portala eVŠ oddajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskih domovih oziroma pri zasebnikih.

V Študentskem domu Ljubljana študentom že več kot sedem desetletij zagotavljamo urejeno, varno in dostopno bivalno okolje. ŠDL ni le prostor bivanja, temveč pomemben del študentske izkušnje, saj študentom omogoča povezovanje, sodelovanje, samostojnost in osebni razvoj. Za študijsko leto 2026/2027 je v študentskih domovih po Ljubljani razpisanih 7047 subvencioniranih mest.

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja je objavljen na spletni strani Študentskega doma Ljubljana, oddaja prošenj pa poteka elektronsko prek portala eVŠ.

Pomembno je, da študenti, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo, prošnjo za sprejem oddajo najpozneje do 18. avgusta 2026. Oddaja prošenj za sprejem je mogoča tudi po tem datumu, vendar bodo te vloge rešene najkasneje v dveh mesecih od vložitve vloge. Posebej opozarjamo tudi študentke in študente, ki že bivajo v študentskih domovih ali pri zasebnikih in želijo bivanje nadaljevati, da morajo prošnjo za podaljšanje bivanja oddati najpozneje do 18. avgusta 2026. Če prošnje ne oddajo pravočasno, s 1. oktobrom 2026 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje, zato bodo morali bivanje zaključiti in se izseliti.

Pomemben del ponudbe subvencioniranega bivanja ostaja tudi bivanje pri zasebnikih. Gre za dopolnilno obliko nastanitve, ki pomembno prispeva k večji dostopnosti študentskih ležišč v Ljubljani. Mesečna subvencija za zasebnike za študijsko leto 2026/2027 znaša 103,36 EUR.

K prijavi na razpis zato vabimo tudi zasebnike, ki študentom že oddajajo sobe, ter tiste, ki o tem še razmišljajo. Razpis za zasebnike je objavljen na spletni strani Študentskega doma Ljubljana.

Ključne informacije, novosti in podrobnosti razpisa so dostopne na spletni strani ŠDL.

Za dodatna pojasnila je študentom na voljo Pisarna za študentske domove, ki deluje v okviru Študentskega doma Ljubljana. Dosegljiva je na telefonskih številkah (01) 530 6027 in (01) 530 6028 v času uradnih ur ter na elektronskem naslovu subvencije@sdl.si.

 

Naročnik oglasne vsebine je Študentski dom Ljubljana.

Študij Subvencija Študentski dom
Bibaleze.si Prijave za študentske domove odprte: preverite novosti in subvencije
24ur.com Študent naj bo: možna oddaja prošnje za bivanje v domovih
24ur.com Višje subvencije za javne študentske domove in bivanje pri zasebnikih
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24ur.com Se bo položaj študentov kmalu izboljšal?
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