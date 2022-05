Vlogo za osebni dokument lahko oddate tudi v soboto

Od 28. marca, ko so začeli izdajati nove biometrične izkaznice, do danes je vlogo za novo osebno izkaznico vložilo že 120.752 državljanov, so dodali na ministrstvu. Veljavno osebno izkaznico ima kar 1.816.134 državljanov. Do konca leta bo potekla veljavnost 170.407 osebnim izkaznicam, od tega 100.940 do konca julija, zato se s pravočasno vlogo lahko izognete nepotrebnim zapletom, so pozvali na ministrstvu.