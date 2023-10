Vlomilce lahko odvrnejo že primerna osvetlitev ter zaprta okna in vrata

6. Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem. Uporabljajte domofone in video domofone ter kukala na vhodih.

1. Ob odhodu od doma preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, predvsem na aparatih.

Če vam v stanovanje kljub temu vlomijo, takoj pokličite na telefonsko številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu, opozarjajo policisti.

Poleg tega poudarjajo, da ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (ne dotikajte se stvari, ne sprehajajte se po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite policijo.

Med vašo odsotnostjo imajo storilci več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujete in vzpostavite občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete (nakit ...) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi, še pravijo.

Na Policiji so prepričani, da že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.