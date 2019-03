Najprej s kombijem, nato s kladivom, pregnal pa jih je dim

V Mariboru so na pohodu zelo drzni vlomilci. Že petič so si za tarčo izbrali optiko Arena, nedaleč stran od pohorske vzpenjače, ki so se je lotili s surovo silo. Najprej so s kombijem razbili vhodna vrata, nato so s kladivom skušali razbiti še notranja vrata, a jih je pregnal gost dim. Tokrat so tako ostali praznih rok.