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Slovenija

Vlomilec v vozilo za prevoz denarja naj bi pobegnil iz pripora

Ljubljana, 08. 10. 2026 18.53 pred 57 minutami 2 min branja 19

Avtor:
M.V.
Uklenjen moški

Storilec, ki naj bi v začetku leta s pomočjo sostorilcev vlomil v Sintalovo vozilo za prevoz denarja, je pobegnil iz pripora. Kot poroča Dnevnik, gre za Deana Husovica.

Dean Husovic, v Italiji živeči bosanski državljan, se je na sodišču zagovarjal, da je nedolžen in da je v Slovenijo zgolj pripeljal avtomobil, ki so ga tatovi uporabili pri vlomu v Sintalovo vozilo za prevoz denarja. 

"Potrjujemo, da je po vrnitvi z obravnave na Okrožnem sodišču v Ljubljani pobegnil pripornik iz ZPKZ Ljubljana. Zaradi varstva osebnih podatkov pa podrobnejših informacij o konkretnem primeru ne moremo posredovati," so za Dnevnik pobeg potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Storilci so skupno ukradli več kot 80.000 evrov gotovine. 

Husovicu naj bi pomagali še najmanj trije sostorilci. 28. januarja je v ljubljanskem BTC z belim golfom sledil vozilu varnostne službe, ko je varnostnik pobiral gotovino pri strankah. Takrat je izkoristil priložnost in odšel po denar. Nato naj bi skupaj s sostorilci pristopil do avta, prevrtal ključavnico prtljažnika in ukradel PVC zaboja z osemnajstimi vrečkami za prenos gotovine. Skupaj je šlo za 83.690 evrov.

Husovica so letos polet aretirali pri Šentilju, ko je vozil ukraden avtomobil. Od takrat je bil v priporu, iz katerega je v sredo pobegnil, poroča Dnevnik.

Husovic je bil pripravljen priznati krivdo v zameno za pogojno kazen, vendar dogovor ni bil dosežen. Na dan začetka sojenja je bil nato odpeljan nazaj proti priporu, kjer mu je uspelo pobegniti. Trenutno poteka njegovo iskanje, v katerem sodeluje večje število policistov iz več ljubljanskih policijskih enot. 

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vlomilec prevoz denarja pobegnil pripor

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KOMENTARJI19

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Trikrat cepljen
08. 10. 2026 20.00
Toliko enih lapsusov varuhov reda, da človek res lahko verjame govoricam, da je večina zaposlenih podkupljiva.
Odgovori
+0
1 1
nova pot
08. 10. 2026 19.55
Izgleda, da računajo pri nas, da so zapori tako luksuzni, da si noben kriminalec ne bo želel pobegniti ampak ta bi rad užival v ukradenem denarju.
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0 0
zmerni pesimist
08. 10. 2026 19.55
Ti ki to delajo so tako enih 120kg ki miti 20 metrov ne morejo leteti
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0 0
Victoria13
08. 10. 2026 19.44
A tudi enga zapornika ne morejo pripeljat od točke A do točke B! Podkupljeni policisti!!!
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+3
3 0
Pamir
08. 10. 2026 19.43
Janšarija se utaplja v kriminalu, zaporniki si sami odpirajo vrata.
Odgovori
+0
4 4
nova pot
08. 10. 2026 19.53
Saj je to tvoja kulturna obogatitev - z juga, po tvoje je pa Janša kriv.
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+1
1 0
DirtySanchez
08. 10. 2026 19.42
Pa jaz res več ne vem a v pravosodju delajo sami amaterji? Zaporniki/priporniki jim kar bežijo. Lisice vsem na roke in noge pa ne bodo bežali.
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+7
7 0
SAKOSAKO
08. 10. 2026 19.41
Zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo več povedati! Potem pa naj tudi državljane ne prosijo za pomoč pri lovljenju takšnih ljudi!
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+14
14 0
štajerc65
08. 10. 2026 19.43
bravo za ta komentar. 💪
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+4
4 0
Da se mene pita..
08. 10. 2026 19.39
To je že kr neka stalnica pri nas,če bi bil vklenjen,bi mal težje ušel.
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+8
8 0
ssdnzalo
08. 10. 2026 19.29
Pobegnil pripornik, vsi ga iščejo, policija pa ne sme dati podatkov kdo to je zaradi varstva osebnih podatkov...BRAVO SLOVENIJA!!! Banana Republika
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+12
12 0
Verus
08. 10. 2026 19.26
Glede rahljanja pravil o alkoholu in cigaretih - ABSOLUTNO ZA! Zakaj? Zato ker človek mora imeti pravico piti in kaditi, če želi. Pa da se to še tako "grdo" sliši. In vso to nabijanje o otrocih, ki pijejo - Otrokom pitje prepove starš, ne politik. Zato nehajte lagati v medijih. PODPIRAM da ima človek svobodo piti in kaditi če želi!
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-8
5 13
odkrito in resnično
08. 10. 2026 19.30
Jaz pa imam pravico do čistega zraka in zdravega življenjskega okolja. Kaj pa zdaj??
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+10
13 3
jablan
08. 10. 2026 19.42
Kdo ti ga brani
Odgovori
+1
3 2
Roko66
08. 10. 2026 19.54
Ja ABSOLUTNO ZA..samo z eno pripombo,damu ne pripada zdravljenje za bolezni,ki imajo vzrok alkohol ali tobak!
Odgovori
0 0
sseebbaa
08. 10. 2026 20.05
in živiš v Ljubljani, kjer je zrak res čist
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0 0
niktalop
08. 10. 2026 19.20
Seveda osumljenec ni bil uklenjen. Za povrh pa so mu ustrežljivo odprli vrata.
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+7
7 0
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