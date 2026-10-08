Vlomilec v vozilo za prevoz denarja naj bi pobegnil iz pripora

Dean Husovic, v Italiji živeči bosanski državljan, se je na sodišču zagovarjal, da je nedolžen in da je v Slovenijo zgolj pripeljal avtomobil, ki so ga tatovi uporabili pri vlomu v Sintalovo vozilo za prevoz denarja.

"Potrjujemo, da je po vrnitvi z obravnave na Okrožnem sodišču v Ljubljani pobegnil pripornik iz ZPKZ Ljubljana. Zaradi varstva osebnih podatkov pa podrobnejših informacij o konkretnem primeru ne moremo posredovati," so za Dnevnik pobeg potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Storilci so skupno ukradli več kot 80.000 evrov gotovine.

Husovicu naj bi pomagali še najmanj trije sostorilci. 28. januarja je v ljubljanskem BTC z belim golfom sledil vozilu varnostne službe, ko je varnostnik pobiral gotovino pri strankah. Takrat je izkoristil priložnost in odšel po denar. Nato naj bi skupaj s sostorilci pristopil do avta, prevrtal ključavnico prtljažnika in ukradel PVC zaboja z osemnajstimi vrečkami za prenos gotovine. Skupaj je šlo za 83.690 evrov.

Husovica so letos polet aretirali pri Šentilju, ko je vozil ukraden avtomobil. Od takrat je bil v priporu, iz katerega je v sredo pobegnil, poroča Dnevnik.

Husovic je bil pripravljen priznati krivdo v zameno za pogojno kazen, vendar dogovor ni bil dosežen. Na dan začetka sojenja je bil nato odpeljan nazaj proti priporu, kjer mu je uspelo pobegniti. Trenutno poteka njegovo iskanje, v katerem sodeluje večje število policistov iz več ljubljanskih policijskih enot.