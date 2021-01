Vlomili v prostore Radia Capris in ukradli del zbrane pomoči

Za ekipo Radia Capris se je letošnje leto začelo z grenkim priokusom. Decembra so v posebnem studiu sredi Kopra s pomočjo poslušalcev zbrali več kot sedem ton hrane in 25 tisoč evrov za družine v stiski. Po novoletnih praznikih pa so ugotovili, da del zbrane pomoči manjka. Neznanci so vlomili v njihove prostore in med drugim odnesli tudi del hrane, zbrane za ogrožene družine.

