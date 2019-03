Vložek se je najbolj obrestoval LMŠ, SLS za glas 'plačala' 15-krat več

Računsko sodišče je revizijo opravilo med 11 strankami, ki so na volitvah v DZ presegle več kot odstotek glasov in so tako upravičene do proračunskega sofinanciranja.

Kot smo poročali, je računsko sodišče preverjalo financiranje strank za volilno kampanjo pred lanskoletnimi parlamentarnimi volitvami in petim – SDS, LMŠ, NSi, DeSUS in SNS – izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovili so tudi, da so stranke na tokratnih volitvah za kampanjo namenile precej več denarja kot na prejšnjih, posebej večje stranke, ki pa so pri porabi vseeno ostale znotraj zakonsko dovoljene meje, je za STA povedal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel .

SDS, ki je, kot omenjeno, za prepričevanje volivcev namenila največ denarja, sledita SMC in DeSUS, nad 300 tisočakov predvolilnega proračuna so imeli tudi v SD in SLS. In prav zadnja, SLS, je stranka, ki je za svoj denar iztržila najmanj. Za glas je namreč "plačala" skoraj 14 evrov, a se ji kljub temu ni uspelo uvrstiti v državni zbor. Za primerjavo: LMŠ ni za glas porabila niti evra.

Pri tem ne namigujemo, da so stranke kupovale glasove, pač pa smo podatke o porabljenih sredstvih delili s številom prejetih glasov in tako ugotovili, koliko so stranke plačale oziroma porabile za glas.