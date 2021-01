Vložena interpelacija zoper Ciglerja Kralja, brez podpisov Desusa

Zaradi državnega financiranja zavoda Iskreni, ki ga je soustanovil, se bo minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj moral zagovarjati pred poslanci. Interpelacijo so vložili s podpisi LMŠ, SD, Levice in SAB, niso pa jih prispevali v stranki Desus, izostal pa je tudi podpis nekdanjega predsednika SD Dejana Židana.

Glavna stvar, ki jo v interpelaciji očitajo ministru, je neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja virusa v domovih za starejše. Zapisali so, da"je minister soodgovoren za to, da je Slovenija država s črnim rekordom umrlih". V nadaljevanju navajajo, da je minister konec septembra vztrajal, da "novih ukrepov za zdaj ne bo", češ, da so tisti iz protokola – glede na izkušnje – dovolj za uspešno zajezitev virusa. Po njihovih besedah je ignoriral tudi predloge in opozorila strokovne skupine pri ministrstvu za zdravje.

"Nikoli ni izrazil nasprotovanja ali nestrinjanja z ministrskim kolegom ali vlado. Res je le eden od sedemnajstih, a to ne opravičuje molka, dopuščanja, neaktivnosti, neangažiranosti; molk je tudi strinjanje, je beg pred odgovornostjo in nasprotje boja in prizadevanj. Šlo je za domove za starejše, za najbolj ogroženo in ranljivo skupino naše družbe," še pišejo vlagatelji.

Drugi očitek interpelacije se nanaša na "nepripravo ustreznih zakonskih predlogov ter drugih pravnih aktov, ki bi pripomogli k preprečitvi širjenja virusa ne delovnih mestih".