Interpelacija zoper Asto Vrečko, ta odgovarja: 'Jaz se kulturnega boja ne grem'

Med očitki so tudi kršitev Zakona o varstvu kulturne dediščine, strategije kulturne dediščine in resolucije o nacionalnem programu za kulturo.

Ministrici poslanci očitajo, da je "z neupravičenim in protipravnim izplačilom iz sredstev državnega proračuna ravnala nevestno in protizakonito" ter da je opustila dolžno ravnanje po zakonih o vladi in državni upravi, "zaradi česar je prišlo do nezaupanja v državne institucije in v funkcijo ministrice za kulturo".

Poslanci NSi in Demokratov so vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko . Koordinatorica Levice se bo glede rezultatov nedeljskega referenduma in vložene interpelacije odzvala še danes.

To je že 11. interpelacija članov ministrske ekipe Roberta Goloba v tem mandatu, dvakrat od tega je bila interpelirana celotna vlada. Interpelacija ministrice Vrečko je bila v NSi spisana že pred časom, a ker ima sama premalo poslancev, je ni mogla vložiti, tokrat pa so podpise prispevali poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov.

Vrečkova po njihovih besedah prav tako nosi odgovornost za vodenje kulturne politike, ki "se sprejema s škodljivimi posledicami za državljanke in državljane", se izvaja brez strokovnih analiz in investicijske dokumentacije ter brez javne razprave in dialoga z zaposlenimi in vodstvi javnih zavodov.

Odstop? 'Nikakor'

Vrečkova je v prvem odzivu na rezultate referenduma dejala, da je bil referendum namenjen preštevanju glasov na desnici. Prepričana je, da poziv dela koalicije k bojkotu ni bila napaka. Koalicija sicer ostaja enotna, je napovedala.

Referendum je bil po njenem mnenju sklican z namenom diskreditacije vlade, kulture in umetnosti. Takšnih referendumov ne bi smelo biti. Prepričana je tudi, da manever SDS ni bil uspešen, da torej rezultat referenduma ni "ne" obstoječi oblasti.

Glede politične odgovornosti je dejala, da jo je izpolnila s tem, ko so pripravili sedanji zakon, k čemur jo je pozivalo Računsko sodišče in drugi. "Svoje sem naredila, zavrnila pa ga je desnica z vsemi lažmi, podtikanji in manipulacijami," je poudarila.

Na vprašanje, ali bo odstopila, pa je odgovorila: "Nikakor."

V izjavi za javnost je še dejala, da je Logar sicer "že 20 let eden najtesnejših sodelavcev Janeza Janše, in zanj vemo, da njegova stranka ni nič drugega kot satelit SDS. Vse desne vlade so bile usmerjene proti kulturi in proti umetnosti. Najbolj, kar desnico na tem svetu moti, je kultura." Opozicijo je obtožila, da izrablja področje kulture za populizem."Kadar jim zmanjka argumentov za napad na Levico in na vlado, pač uporabijo resor kulture in umetnosti," je v izjavi za medije dejala Vrečko.

Poudarila je, da so v času aktualne vlade naredili veliko za kulturo, ob tem je naštela več ukrepov in dosežkov. V tem mandatu pa so na ministrstvu po njenih besedah "stvari resnično premaknili naprej", in sicer tako na področju obnavljanja kulturne dediščine, pridobivanja novih sredstev iz evropskih skladov, kot je denimo podnebni sklad, česar do zdaj ni bilo. Na področju kulture urejajo status samozaposlenih, večajo denar na razpisu, se mednarodno povezujejo, je naštela. "Najprej bi morala Logar in NSi pogledati tudi sami, kaj so za kulturo naredili, bore malo."

Glede zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v umetnosti je poudarila, da sta ji računsko sodišče in ministrstvo za finance naložila, da pripravi zakon z jasnimi in transparentnimi kriteriji za podeljevanje dodatkov. "Ukinili smo tudi dedovanje in vse, kar obsega zakon iz leta 1974. Tega se pred mano nihče ni upal lotiti," je pojasnila. Dodala je, da posodabljajo celostno zakonodajo na področju kulture in tudi na drugih področjih posegajo v "stvari, ki se niso premaknile 20 let". "Rezultat je seveda napad na Levico, napad na vlado," je dejala ministrica.

Povedal je, da si interpelacije sicer še ni prebrala. "Vse, kar se znajo iti na desnici, je kulturni boji, v katerega želijo zvleči mene in stranko Levica. Jaz se kulturnega boja ne želim iti. Zdi se mi neverjetno, da so še vedno ostali sami na tem nivoju." Povedala je, da se bodo držali zavez stranke Levica do konca mandata. Zavrnila je pozive k odstopu in kritizirala predvolilno kampanjo za pretekli referendum in opozorila na "manipulacije".

Izrazila je pričakovanje, da jo bosta na interpelaciji podprli obe koalicijski partnerici, saj da v koaliciji dobro sodelujejo. Po njenih besedah je namreč jasno, da je cilj SDS z nedeljskim referendumom, "njenih satelitov" pa z današnjo interpelacijo rušenje vlade. "Kot vedno, si je desnica za prvo tarčo izbrala Levico in mene kot njeno koordinatorico in za nameček še ministrico za kulturo, kajti od vseh stvari na tem svetu desnico najbolj moti kultura in samostojno in svobodno mišljenje in delo," je dejala.