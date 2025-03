Afera Fotopub: proti Smodeju vložena obtožnica

Pristojni državni tožilec je na okrožno sodišče v Ljubljani vložil obtožnico proti umetniku in vodji društva Fotopub Dušanu Smodeju iz afere Fotopub. Na podlagi anonimnih izpovedi, ki so bremenile Smodeja, je policija že leta 2022 začela preverjati sume domnevnih kaznivih dejanj spolnega nasilja.

Na ljubljanskem tožilstvu so za Dnevnik potrdili, da so po zaključeni sodni preiskavi vložili obtožnico proti Smodeju zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog in hude telesne poškodbe. Po poročanju današnjih Slovenskih novic, je Smodej v času preiskave zašel tudi v finančne težave in se znašel v izvršilnem postopku. Afera Fotopub je pred dvema letoma močno razburila kulturno, politično in širšo javnost. Ljubljanski kriminalisti so oktobra 2022 v večjem delu zaključili preiskavo. Policisti so takrat po sobotnem poročanju Dnevnika in današnjega Večera opravili več kot 80 razgovorov, z nekaterimi tudi večkrat, nekatere osebe pa s policijo niso želele sodelovati. Podatke so zbirali tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi. Pregledali oziroma preverili so več kot 5000 objav in zapisov na spletu, tudi tiste, ki so bili brez informacij o konkretnih žrtvah kaznivih dejanj. Zoper Smodeja so vložili štiri ovadbe, dve v povezavi s spolno nedotakljivostjo ter po eno zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve hudih poškodb. Oškodovani sta bili dve osebi.

Smodeja so preiskovali še v smeri dveh kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in suma izsiljevanja, ki pa se nista potrdili. Drugega osumljenca pa so preiskovali zaradi dveh primerov spolne nedotakljivosti. Eden naj bi se zgodil pred več kot 35 leti, tako da kazenski pregon ni bil več dopusten. V preiskavi se je znašel le tretji osumljenec, ki so ga ovadili zaradi kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, tatvine in grožnje, je ob zaključku preiskave povedal Martin Rupnik z ljubljanske policijske uprave.

Afera Fotopub je zrasla na podlagi anonimnih pričevanj na instagramu avgusta 2022; stran Proti nasilju Dušana Smodeja je bila, kot je bilo pojasnjeno, "namenjena deljenju izkušenj z Dušanom Smodejem - od spolnega nadlegovanja do manipulacij in finančnih prevar". Na dan so prišli očitki, da naj bi sam ali skupaj z drugimi na različnih "umetniških" zabavah mlade ženske proti njihovi volji omamljal z drogo GHB in se nad njimi tudi spolno ter fizično izživljal. Prav tako je bil govor o tem, da njegovo novomeško društvo za sodobno kulturo Fotopub sodelavcem ni plačevalo opravljenega dela. Ljubljansko tožilstvo je januarja 2023 na okrožno sodišče zoper Smodeja vložilo zahtevo za sodno preiskavo; nanašala se je na dve kaznivi dejanji zoper spolno nedotakljivost, kaznivo dejanje omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi ter povzročitev hude telesne poškodbe. Sodišče je preiskavo uvedlo 29. maja predlani, zaključilo pa sredi lanskega leta. Medtem je policija konec leta 2023 vložila še eno kazensko ovadbo zaradi goljufije.