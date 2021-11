Vložena obtožnica za napad na mariborsko sodnico, ki je bila brutalno pretepena

Napadalec jo je presenetil s hrbtne strani, jo zbil na tla in pretepel s predmetom, ki ga Policija ni našla. Po napadu je na pomoč poklicala prav obdolženega, saj napadalca ni videla. Ta je prišel iz hiše in poklical reševalce, ki so hudo poškodovano sodnico odpeljali v bolnišnico.

Kot še dodajo mediji, sta se partnerja v tistem času že razhajala, a sta še zmeraj živela pod isto streho hiše v Pekrah, motiv za napad pa naj bi bil po mnenju tožilstva ta, da je Ružičeva svojemu tedanjemu partnerju dejala, da se dokončno razhajata.

Slovenjgraško sodišče je tožilki ugodilo in začelo sodno preiskavo, ki je trajala več kot leto in pol, domnevni napadalec na sojenje čaka na prostosti. Sodišče je sicer ugodilo tudi predlogu tožilke, da je osumljenemu v času preiskave odredilo prepoved približevanja žrtvi, a se je ta ukrep medtem že iztekel.

Kot piše Večer, se osumljeni v sodni preiskavi ni zagovarjal, zatrdil je zgolj, da ni kriv, njegov odvetnik Miha Kozinc pa vložitve obtožnice še ni želel komentirati, kot je navedel, dokumenta še niso dobili.

Ko bo obtožnica vročena vsem strankam, ima obtoženi osem dni časa, da ugovarja zoper obtožnico. O ugovoru odloča zunajrazpravni senat pristojnega okrožnega sodišča. Če ugovor zavrne, je obtožnica pravnomočna in se lahko začne sojenje, če pa senat ugovoru pritrdi, bi lahko bil postopek tudi ustavljen, še dodaja časnik.

Spomnimo

Čeprav se je po napadu na sodnico sprva ugibalo, da bi ta lahko bila pretepena zaradi svojega dela, je policija storilca iskala tudi v zasebnem življenju Ružičeve. Teden dni po zločinu so pridržali prav njenega partnerja, a je Ružičeva takrat preko svoje hčerke javnosti sporočila, da ta nikoli ni bil nasilen do nje in ne verjame, da je napadalec prav on.

Policisti so ga na prostost izpustili že po dnevu in pol, saj se tožilstvo na podlagi zbranih dokazov ni odločilo, da bi zanj predlagalo pripor. Oškodovanka je pozneje svojo izpoved spremenila in bila vse bolj prepričana, da bi za napadom lahko stal prav njen zdaj že nekdanji partner. V preteklosti naj bi namreč že govorila o tem, da bi se razšla, prav v dneh pred napadom pa naj bi mu dejala, da je njune zveze dokončno konec in ga zapušča.