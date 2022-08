Vložili obtožnico zoper peterico odpuščenih policistov

Pred skoraj dvema letoma in pol so preiskovalci posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva prijeli pet policistov, zaposlenih na mariborski policijski upravi, ki so jih sumili, da so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav žigosali potne liste in jim s tem nezakonito omogočili bivanje v schengenskem območju, poroča Večer. Štirje so 11. februarja 2020 pristali v priporu, mesec po aretaciji pa so že smeli na prostost, saj je sodišče presodilo, da pri osumljenih ni več nevarnosti, da bi dejanje ponovili, ker so v službi kmalu po prijetju dobili odpoved.

Kmalu po aretaciji je tožilstvo zoper peterico policistov vložilo zahtevo za uvedbo sodne preiskave, okrožno sodišče pa je temu ugodilo. Kot navaja Večer, je sklep o uvedbi preiskave izdalo marca 2020, njena izvedba pa se je, tudi zaradi ukrepov v povezavi s koronavirusom, zavlekla do februarja letos. Mesec kasneje je tožilstvo vložilo obtožnico zoper vse odpuščene policiste. Ker pa so obtoženi zoper obtožbo ugovarjali, ta po navedbah časnika še ni pravnomočna.

Odpuščenim policistom očitajo, da so bili del mednarodne kriminalne združbe, ki je državljanom Bosne in Hercegovine, Makedonije in Srbije, ki so v državi EU najverjetneje delali na črno, v potnih listinah lažno potrjevala prehod zunanje schengenske meje.