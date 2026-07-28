Vložili obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju

Kot so ob tem pojasnili na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora do petih let, kdaj naj bi se začel sodni postopek, pa za zdaj ne vedo. Celjsko sodišče bo namreč predobravnavni narok lahko razpisalo po izteku osemdnevnega roka za ugovor zoper obtožnico ali po rešeni morebitni pritožbi. Kot je razvidno iz objave obdolženega Miroslava Pačnika na njegovem Facebook profilu, so mu obtožnico vročili v ponedeljek, o čemer sicer prvi poročal časnik Delo .

Obtožnica je bila sicer proti obdolžencu vložena po tem, ko so ga v začetku decembra lani po prijavi občana prijeli v avtomobilu z dvema različnima hrvaškima registrskima tablicama, v prtljažniku pa so našli glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Skulptura je sicer visoka skoraj deset metrov.

Pačnik je na družbenih omrežjih po skrunitvi Titovega kipa objavil daljši zapis, v katerem je med drugim navedel, da je to storil predvsem zato, ker si Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo, in ne poveličevanja tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino.

Velenjska občina je zoper 49-letnega domačina nato januarja vložila kazensko ovadbo ter v okviru kazenskega postopka priglasila zahtevek za povračilo škode v višini nekaj več kot 11.200 evrov. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije so medtem spomenik tudi že sanirali.