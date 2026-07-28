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Slovenija

Vložili obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju

Celje, 28. 07. 2026 12.28 pred 1 uro 2 min branja 55

Avtor:
STA D.L.
Kipu Josipa Broza Tita vračajo glavo

Celjsko okrožno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na Okrožno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena.

Titovo glavo so našli v prtljažniku 46-letnika.
Titovo glavo so našli v prtljažniku 46-letnika.
FOTO: Pu Celje

Kot so ob tem pojasnili na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, je za očitano kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora do petih let, kdaj naj bi se začel sodni postopek, pa za zdaj ne vedo. Celjsko sodišče bo namreč predobravnavni narok lahko razpisalo po izteku osemdnevnega roka za ugovor zoper obtožnico ali po rešeni morebitni pritožbi. Kot je razvidno iz objave obdolženega Miroslava Pačnika na njegovem Facebook profilu, so mu obtožnico vročili v ponedeljek, o čemer sicer prvi poročal časnik Delo.

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Obtožnica je bila sicer proti obdolžencu vložena po tem, ko so ga v začetku decembra lani po prijavi občana prijeli v avtomobilu z dvema različnima hrvaškima registrskima tablicama, v prtljažniku pa so našli glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Skulptura je sicer visoka skoraj deset metrov.

Pačnik je na družbenih omrežjih po skrunitvi Titovega kipa objavil daljši zapis, v katerem je med drugim navedel, da je to storil predvsem zato, ker si Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo, in ne poveličevanja tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino.

Velenjska občina je zoper 49-letnega domačina nato januarja vložila kazensko ovadbo ter v okviru kazenskega postopka priglasila zahtevek za povračilo škode v višini nekaj več kot 11.200 evrov. V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije so medtem spomenik tudi že sanirali.

Velenje Josip Broz Tito obtožnica skrunjenje spomenika sodišče

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KOMENTARJI55

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
28. 07. 2026 14.09
baje ga bo branila Matozichijeva odvetniša družba
Odgovori
+1
1 0
mayda2
28. 07. 2026 14.08
Kmalu pride čas ko bodo zamenjali le glavo. Enega maršala za glavo drugega maršala.
Odgovori
0 0
zani10
28. 07. 2026 14.08
Kip bi morali naloziti in ga potopiti sredi velenjskega jezera
Odgovori
-1
1 2
zani10
28. 07. 2026 14.06
Bravo Pacnik, se enkrat moj poklon in vse dobro…
Odgovori
-4
1 5
Anion6anion
28. 07. 2026 14.00
Kako pa kaj spomini na romanje v Jajce?
Odgovori
+3
3 0
rogla
28. 07. 2026 13.54
Obsoditi tudi onega, ki je temu to podlo dejanje naročil!
Odgovori
+5
8 3
štrekeljc
28. 07. 2026 14.11
Torej soseda?
Odgovori
0 0
V.Sam
28. 07. 2026 13.52
Danes nam vlada nekdanji Titov podmladek, pa ga večina vas zelo hvali?????
Odgovori
+4
5 1
zibertmi
28. 07. 2026 13.46
kolikor bo dobi,če bo seveda,ker janez ima v primežu svoje krivosodje,bo premalo.mogoče mu je to dejanje celo nekdo naročil
Odgovori
+3
7 4
proofreader
28. 07. 2026 13.46
Referendum, ni druge.
Odgovori
+0
4 4
proofreader
28. 07. 2026 13.45
V Nemčiji nisem opazil Adolfovih spomenikov.
Odgovori
-1
10 11
zibertmi
28. 07. 2026 13.47
janez je veliko smetane pojedel zaradi titovega zavetja,ki mu je podaril tudi štipendijo,ki bi jo moral,ker šolanja ni dokončal,vrnit
Odgovori
+5
9 4
nopino
28. 07. 2026 14.01
proof.., zato je ogromno naci simbolov po Sloveniji. Sramota !
Odgovori
0 0
Razumnež
28. 07. 2026 13.35
Jaz bi vsak dan peljal psa na sprehod do kipa, da ga malo označi....
Odgovori
+2
10 8
Hudi časi
28. 07. 2026 13.37
Jaz bi pa poslal redarja, da vas vsak dan oglobi. Spomeniki niso tam, da bi psi lulali po njih. Pa naj bo to Tito ali pa Pučnik.
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+0
8 8
ramstein
28. 07. 2026 13.33
Kipe zločinca Tita bi že davno morali odstraniti iz vseh javnih prostorov in jih dati v muzej zgodovine.
Odgovori
+0
10 10
SDS_je_poden
28. 07. 2026 13.31
Kipe in obeležja se ne skruni. Pika. Kultura res na psu.
Odgovori
+6
11 5
natas999
28. 07. 2026 13.29
nagrado ne pa obtožnico
Odgovori
-2
8 10
štrekeljc
28. 07. 2026 14.13
Torej nagrado tudi vandalom iz Medžugorja?
Odgovori
0 0
SpamEx
28. 07. 2026 13.25
Ne more kar vsak svoje poglede uveljavljati v javnem prostoru. Kam bomo pa prišli
Odgovori
+10
11 1
SDS_je_poden
28. 07. 2026 13.29
Če si janšist, potem misliš, da to lahko počneš.
Odgovori
+5
10 5
Hudi časi
28. 07. 2026 13.38
Ampak Janša je zaprisegel Titu. Celo vodstvene funkcije je imel v njegovi stranki.
Odgovori
+3
7 4
zibertmi
28. 07. 2026 13.48
in bile član udbe,kot je zatrdil takratni tajni agent spasić
Odgovori
+4
5 1
rogla
28. 07. 2026 13.57
Še nisi opazil, da tudi Jansha laže!
Odgovori
+2
2 0
ho?emVšolo
28. 07. 2026 13.22
Pravilno. Najstrožjo zaporno kazen in povrnitev vseh stroškov.
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+5
9 4
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