V NSi vložili paketa zakonov za preprečevanje nasilja v šolah

Je pa ob tem spomnil še na incident v Celju, Zrečah, Trbovljah in Mariboru. "Skupni imenovalec je, da nasilnim učencem nihče v tej državi nič ne more. Nič jih ne odvrača od tega, da bi z nasiljem terorizirali sošolce, učitelje in nemalokrat tudi svoje starše," je povedal.

Zakonske rešitev in cilje zakonov je na novinarski konferenci predstavil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj . Uvodoma je pojasnil, da so šolniki brez orodja za obvladovanje nasilja v šolah. Opomnil je, da so Slovenijo v preteklih letih pretresli mnogi nasilni incidenti, tako v šolah ko tudi zunaj šol. Spomnil je na nedavni incident, ko je romski osnovnošolec pretepel in poškodoval svojega vrstnika.

"Ministrstvo obljublja rešitve, vendar ne ukrepa, tudi predsednik vlade obljublja rešitve, a jih ne prinese," je povedal in pojasnil, da imajo v NSi dovolj študij, akcijskih načrtov in pogovorov, saj da vedo, kaj je treba narediti - "Treba se je odzvati z učinkovitimi ukrepi. Potrebna je sprememba zakonodaje". Zaveda se, da to ni možno čez noč in dodaja, da prav zato že zdaj v DZ vlagajo ukrepe, da ima vlada dovolj časa, da jih pregleda in sprejme. Poudaril je tudi, da se jim zdi prav zdaj idealen čas za obravnavo sprememb, saj je do začetka novega šolskega leta še dober mesec in pol časa.

Naše rešitve so usmerjene v to, da se zaščiti žrtve, nasilneža nemudoma umakne in da se tudi nasilnežu pomaga. Povzel je izjavo ravnateljice strokovnega centra Planina Leonide Zalokar, da niso vsi otroci za osnovno šolo, saj ne dosegajo kriterijev, ker imajo druge potrebe, ker imamo tudi v Sloveniji primere terapevtsko neodzivnih otrok, ki bi morali viti odstranjeni iz osnovnih šol in vključeni v posebne ustanove, kjer so deležni posebne pomoči.

"Nasilnežu je treba dati jasen signal, da njegova pravica, da je v osnovni šoli, ne more in ne sme biti nad pravico ostalih sovrstnikov, da se izobražujejo v normalnih razmerah," je povedal.