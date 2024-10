Vložili pobudo za presojo ustavnosti: 'Referendumsko vprašanje je zavajajoče'

Sopredsednik zunajparlamentarne stranke Vesna Uroš Macerl je na novinarski konferenci opozoril, da je pred nami referendum, še vedno pa ni ključnih informacij o projektu. "Pred nami je izsiljen referendum, ki je zastavljen tako, da ne dopušča izbire in ne omogoča široke javne razprave o alternativah," je poudaril.

Sopredsednica stranke Urša Zgojznik je referendumsko vprašanje označila kot nepošteno in zavajajoče, saj tako, kot je oblikovano, omejuje svobodno odločanje volivca. Ta po njenem namreč meni, da odloča o stabilni oskrbi z električno energijo in ne o projektu JEK 2. Volivec, ki bo na referendumu glasoval proti, bo po njenem mnenju soočen s predsodkom, da s tem ogroža stabilno oskrbo. "Za to pa ni dokazov. Tudi ni podatkov o alternativah," je izpostavila.

'Nepošteno in zavajajoče'

Kot poudarja Macerl, vlada skupaj z opozicijsko SDS, ki je po njegovih besedah izsilila referendum, ustvarja občutek, da imamo ljudje možnost vplivanja na odločitev. Odločili so se za posvetovalni referendum, s katerim ničesar ne izgubljajo. "Če jim bo izid referenduma všeč, se bodo zgovarjali na voljo ljudi, v nasprotnem primeru pa bodo itak šli s projektom dalje, saj referendum ni zavezujoč," je opozoril.

"Z referendumskim vprašanjem se lahko strinja večina, gotovo večja od plebiscitarne leta 1990. Referendumsko vprašanje se tako zlorablja za gradnjo objekta. Stabilne oskrbe namreč ne more napovedati nihče," je prepričana Zgojznik, ki tudi meni, da je referendumsko vprašanje, o katerem bodo volilvci določali 24. novembra, nevaren precedens za vsa prihodnja odločanja in pomeni zlorabo instituta referenduma.

Da je referendumsko vprašanje zastavljeno na način, da ga je razumeti, kot da je do rabe nizkoogljičnih virov in stabilne oskrbe mogoče priti zgolj z izgradnjo JEK 2, je opozoril tudi generalni sekretar stranke Klemen Bolhar. "To preprosto ni res," je poudaril.

Predlagajo zadržanje izvedbe referenduma do vsebinske odločitve ustavnih sodnikov

Zato so se v stranki Vesna odločili za ustavno pobudo odloka o razpisu referenduma, s katero predlagajo zadržanje izvedbe referenduma do vsebinske odločitve ustavnih sodnikov. "Resnično upamo, da bodo ustavni sodniki zbrali pogum, da gredo v vsebinsko presojo, da se odločijo in da bo odločitev pomenila neko streznitev. Upam si reči, da bi bila odločitev, ki bi pritrdila naši stranki, nekakšna atomska bomba za vlado, ki bi se potem morala vprašati, kaj lahko ljudi na referendumih sploh vpraša," je poudaril.