Vložili prvi tožbeni zahtevek zoper domnevnega organizatorja neprijavljenih shodov

Gre za prvega od več deset potencialnih tožbenih zahtevkov, ki jih od državnega odvetništva pričakujejo ministrstvo za notranje zadeve, policija in vlada.

Kot poroča Dnevnik, naj bi sicer šlo za enega od domnevnih organizatorjev petkovih protestov Jašo Jenulla , višina tožbenega zahtevka pa naj bi znašala od tisoč do dva tisoč evrov. Jenull se sicer na naša vprašanja še ni odzval. Prav tako še ni znano za katerega izmed protestov je bil tožbeni zahtevek vložen.

Kdo je prejemnik tožbenega zahtevka in koliko znaša kazen?

Na državnem odvetništvu so sicer od ministrstva prejeli več zahtevkov, pri večini pa naj bi se kot pojavilo prav Jenullovo ime. Prav njemu so bili v preteklosti že poslani nekateri računi za stroške protestov. "Poskušali so mi zaračunati najem ograj, ki jih seveda nisem naročil in si jih tudi nisem želel tam," je dejal v eni izmed preteklih izjav.

Notranji minister Aleš Hojs je sicer v preteklosti dejal, da gre za veliko število neprijavljenih shodov, varovanje katerih je morala izvajati Policija. "Stroški varovanja so bili precejšnji," je dejal.

Protestniki so sicer že ob napovedanih globah poudarili, da je zdrava demokracija neprecenljiva ter da so njen del tudi protesti. Ob tem so dejali, da kljub možnosti tožb svojih shodov ne mislijo prekiniti.

Kot so ob potrditvi usklajevanja med Policijo, državnim odvetništvom in ministrstvom dejali na notranjem ministrstvu, so globe za policijsko varovanje neprijavljenih shodov namenjene le njihovim domnevnim organizatorjem, ne pa tudi udeležencem shodov.