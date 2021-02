Zahtevajo preiskavo političnega vmešavanja Hojsa in premierja v delo policije

Skupina poslank in poslancev zahteva odreditev posebne parlamentarne preiskave za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za "nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in avtonomnih preiskovalnih enot zaradi suma političnega vplivanja na potek in izid predkazenskih in drugih postopkov".

Preiskava naj bi se osredotočala na postopke v obdobju od 13. marca 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave.

Ali so vplivali na potek in izid postopkov, so delovali strokovno ali na podlagi političnih usmeritev?

Glavni cilj je torej ugotoviti morebitno politično odgovornost za politično vmešavanje nosilcev javnih funkcij v delo policije - pri tem so v zahtevi, posredovani predsedniku DZ, Igorju Zorčiću, izpostavljeni notranji minister Aleš Hojs, člani njegovega kabineta ter predsednik vlade in člani njegovega kabineta. Izpostavljajo domnevno politično vmešavanje v Nacionalni preiskovalni urad.

Preiskava naj bi tako ugotavljala, ali so "morebitno nepravilno, nestrokovno in/ali nevestno delo ali morebitne opustitve dolžnih ravnanj nosilcev javnih funkcij odločilno vplivati na potek in izid predkazenskih (in drugih) postopkov - v prid nosilcev javnih funkcij, ki jih preiskuje policija oziroma Nacionalni preiskovalni urad". Kot slednje podpisani poslanke in poslanci izpostavljajo pripadnike političnih strank in predvsem člane trenutne vlade.

Ugotavljala bo tudi namen in smiselnost ustanavljanja posebnih delovnih skupin znotraj policije ter "razloge za imenovanje in primernost izbranih posameznikov, ki so imenovani v te delovne skupine". S tem v zvezi pa se bo ugotavljalo tudi morebitno politično odgovornost za načrtno premeščanje ali umikanje pripadnikov policije "z namenom vplivanja na potek in/ali izid konkretnega postopka".