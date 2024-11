'Vložitev prošnje za azil je temeljna človekova pravica'

Fajonova je danes na delno odprti seji OZP v državnem zboru odgovarjala na vprašanja poslancev. Eno izmed teh, ki ga je postavil Andrej Poglajen (SDS), se je dotaknilo primera treh palestinskih otrok, ki so v nedeljo med zdravljenjem v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča skupaj s spremljevalci zaprosili za mednarodno zaščito. Še dve osebi, pacientka in njena skrbnica, sta iz nepojasnjenega razloga in po lastni volji prekinili zdravljenje. MZEZ nima podatkov, kje se trenutno nahajata.

Poglajen je takšno ravnanje označil za zlorabo pravice do azila, obenem pa ministrico vprašal, ali lahko zagotovi, da "ti ljudje nikakor niso bili udeleženi v akcije teroristične skupine Hamas", vladajočega gibanja v Gazi.

Fajonova je zagotovila, da so bile opravljene ustrezne preverbe posameznikov – v Slovenijo je 13. oktobra prispelo skupno deset palestinskih otrok iz Gaze, ki so v URI Soča na zdravljenju in psihosocialni rehabilitaciji. Za njih je bilo predvideno, da se bodo zdravili 42 dni, nato pa se vrnili v Egipt, od koder so prispeli v Slovenijo.

Nadalje je pojasnila, da ima vsakdo pravico zaprositi za azil, Slovenija pa da bo te prošnje kot take tudi obravnavala. Ob tem je spomnila na usodo teh otrok, ki so "močno pohabljeni in močno travmatizirani". Kot je dodala, želi ministrstvo nadaljevati s projektom pomoči žrtvam vojne, tudi v primeru otrok z bolj dolgotrajnimi boleznimi.

Fajonova je obenem zavrnila navedbe Poglajna, da so bili slovenski državljani prikrajšani zaradi palestinskih pacientov, saj imajo po njenih besedah v URI Soča še dovolj praznih postelj, kar da so ji zagotovili tudi zdravstveni delavci.

V zvezi z izraelsko agresijo v Gazi je Fajonova v odgovoru na vprašanje Deana Premika (Svoboda) predstavila še dosedanjo humanitarno pomoč in podporo, ki jo Slovenija namenja Palestincem.

Beseda tudi o Trumpu

V odgovoru na vprašanje Andreja Kosija (SDS) se je dotaknila še nedavne izvolitve republikanca Donalda Trumpa na mesto predsednika ZDA, pri čemer je izpostavila, da je Washington pomemben partner Slovenije, ne glede na to, kdo je v Beli hiši. Obenem je opozorila na morebitne negativne učinke novega Trumpovega mandata za enotnost EU, a sklenila, da je treba "dati času čas" in počakati na oblikovanje nove administracije v ZDA.

Predsednik odbora Predrag Baković je nato sejo zaprl za javnost za obravnavo druge točke, dopolnitve seznama držav, ki jim bo Slovenija v pogajanja ponudila osnutek konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom.