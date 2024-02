Vmešavanje v delo Policije: zaslišali bodo direktorja NPU in Sove ter Goloba

Člana komisije iz opozicijskih vrst, poslanka NSi Vida Čadonič Špelič in poslanec SDS Branko Grims , sta sicer že večkrat podala predlog za prednostno zaslišanje predsednika vlade in njegovega nekdanjega neformalnega svetovalca za varnost Miloša Milovića . Prav tako pa so se člani komisije v zadnjih tednih vrteli okoli vprašanja, ali je Lamut presegel pooblastila, ko je direktorju Sove dovolil vpogled v pričanje nekdanjih ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava .

Člani preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, so se namreč v torek po nekajtedenskem zastoju in odstopu nekdanjega predsednika Miha Lamuta dogovorili o nadaljnjem delu. Marca bodo izvedli soočenje direktorjev NPU in Sove, Darka Muženiča in Joška Kadivnika , v prihodnjih mesecih bodo zaslišali tudi premierja Roberta Goloba . Vzporedno se bodo posvetili še domnevnim zlorabam urada za preprečevanje pranja denarja.

Rezar pa v današnji izjavi, ki jo je posredoval STA, poudarja, da bi moral biti cilj vseh članov komisije po njegovem mnenju enak, in sicer iskanje objektivne resnice. "Tukaj pa naletimo na oviro - opozicijska člana z namerno diskreditacijo predsednika komisije, neutemeljenim kompromitiranjem prič in s proceduralnimi manevri, zavlačujeta njeno delo in jo oddaljujeta od cilja. S tem se seveda spodkopava legitimnost komisije in hkrati odvrača pozornost od ključne vsebine preiskave, kar pa je nedopustno," je prepričan.

Zatrjuje, da bo njegovo ključno vodilo pri vodenju komisije zakonitost preiskave, ter da nima nobenih zadržkov, da komisija pod drobnogled vzame tudi predstavnike Golobove vlade.

Poudarja tudi, da ne bo dopuščal, da tempo dela komisije narekujeta opozicijska člana, "ki imata očitno en sam namen - nikoli se ne lotiti preiskave spornih praks prejšnje vlade". Kot nelegitimno ocenjuje, da bi težo posameznih sumov kaznivih dejanj presojali na podlagi tega, kaj najbolj zanima ljudi, ali da bi ta sledila bodisi opozicijskim bodisi koalicijskim željam.

Prepričan je tudi, da ljudi bolj kot vrstni red prič in morebitna kontaminiranost prič, zanima, kdo od zaposlenih v policiji je v času epidemije covida-19 prekoračil svoja pooblastila, kdo je zaposloval in nagrajeval policiste, ki so bili pripravljeni izvajati sporne prakse zunaj etičnega kodeksa, ter, kdo je nezakonito brskal po bančnih računih.

Rezar tako zagotavlja, da bo komisija preiskala vse, kar je v njeni domeni. "A kot njen predsednik ne bom dopustil, da kdorkoli s takšnimi in drugačnimi ravnanji odvrača pozornost od njenega temeljnega poslanstva, to je preiskati sume nezakonitega delovanja urada za preprečevanje pranja denarja in političnega vmešavanja v delo policije," je še zapisal.