'Ena prvih žrtev političnega kadrovanja je bil Anton Travner'

Predrag Baković je podal izjavo za javnost v zvezi z obravnavo vmesnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo Policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov.

Povedal je, da vmesno poročilo kaže na stvari, kako poteka vmešavanje v inštitucije, kot je Policija. "Najprej seveda tako, da se nastavijo takšni kadri. Politika lahko popolnoma legalno zamenja generalnega direktorja policije in tukaj bi se kadrovanje moralo ustaviti. Zlasti politično. Pa se ni. Na ključna delovna mesta so se postavili ljudje, ki so potem omogočili tudi način in odprli na široko vrata politiki, da je lahko pričela s svojimi dejanji. Na način kadrovanja in vmešavanja v konkretne zadeve. Če ključne ljudi umakneš od pomembnih preiskav in jih daš v neke delovne skupine, to zagotovo je vmešavanje v posamezne primere. Govorim o primeru kriminalista, ki je bil vodja preiskave glede nabave zaščitne opreme, ki se je kar naenkrat znašel v tej delovni skupini. To so omogočili ključni ljudje na položajih, ki jih je postavil generalni direktor policije."

Baković je pojasnil, da je bil ena od prvih žrtev političnega kadrovanja pravzaprav Anton Travner. "On je po svojih izjavah sodeč odstopil iz osebnih razlogov. Tisti dan je bil na morju, na dopustu je jadral. Predstavljajte si slikovito, kako se je to zgodilo – med jadranjem se je spomnil in se odločil, da bo kar malo odstopil. Verjetno po telefonu ali kakorkoli že poslal odstopno izjavo ministru. In potem je jadral naprej. Slučajno so se tistega dne zgodile hišne preiskave v zvezi nabave zaščitne opreme in tisti dan je odstopil še nekdo - minister sam. In on je povedal, da je odstopil zato, ker so se zgodile te hišne preiskave. In kaj je ostalo gospodu Travnerju, kot da reče, da odstopa iz osebnih razlogov?"