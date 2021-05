Vnaprej določeno cepivo je trenutno glavna ovira pri odločitvah ljudi o cepljenju

Z raziskavo #Novanormalnost družba Valicon, ki se ukvarja z javnomnenjskimi in trženjskimi raziskavami in svetovanjem v Sloveniji, spremlja ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah.

Vlada se mora soočiti z dejstvom, da je vnaprej določeno cepivo trenutno glavna ovira za določen del prebivalstva in da bi se z možnostjo izbire izražena in realizirana namera bistveno povečali.

V zadnji meritvi so izmerili do zdaj najvišjo realizirano in izraženo namero za cepljenje, ki se je zelo približala 60 odstotkom, zdaj namreč znaša 59 odstotkov. V številko je vključen seštevek že vsaj enkrat cepljenih in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili. "Trend je v zadnjem mesecu pozitiven, sredi aprila je bilo razmerje namreč 53:47. Podobno visoko namero, ob precej manjšem deležu že cepljenih, smo sicer izmerili v začetku aprila (58:42) ter v drugi polovici februarja (57:43)," so rezultat raziskave #Novanormalnost pojasnili predstavniki Valicona.

V precej manjši meri bi na izraženo namero vplivale različne nagrade. Kot možnosti so v Valiconu navedli nagrado v višini 20 evrov, vključitev v žrebanje za večjo nagrado v vrednosti 5000 evrov ali turistični bon. "Te bi prispevale le dve odstotni točki k izraženi nameri za cepljenje, predvsem bi vplivale na prelivanje anketirancev iz verjetne v gotovo namero, manj pa na spremembo mnenja tistih, ki cepljenju niso naklonjeni. Ob uporabi obeh spodbud hkrati bi se izražena namera dvignila za deset odstotnih točk, na 43 odstotkov," so izračunali v Valiconu.

Če bi bilo namreč možno izbirati med različnimi cepivi, bi se izražena namera – ta znaša 33 odstotkov, polovica od teh zagotovo, polovica verjetno – dvignila za dobro četrtino oziroma za devet odstotnih točk, na 42 odstotkov, pri čemer bi se delež 'zagotovo da' skoraj podvojil, in sicer s 16 na 30 odstotkov, so pojasnili iz Valicona.

Na osnovi te meritve ocenjujejo, da je zdaj minimalna dosegljiva stopnja precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let 65 odstotkov, maksimalna pa 81 odstotkov. " Očitno se torej soočamo s tretjim vrhom in pozitivnim trendom v realizirani in izraženi nameri, še bolj pa bi ta trend pospešila možnost izbire cepiva," sklepajo iz Valicona.

V družbi sklepajo, da ti rezultati pojasnjujejo, da je vnaprej določeno cepivo trenutno glavna ovira za določen del prebivalstva in da bi se z možnostjo izbire izražena in realizirana namera bistveno povečali. "Ne glede na to, kaj je temu vzrok, je to v tem trenutku dejstvo, s katerim se mora soočiti vlada. Vladi se je sicer v zadnjih dveh tednih zaupanje pri upravljanju epidemije nekoliko izboljšalo, stopnja zaupanja se je z–57 dvignila na–43 odstotkov, razmerje med bolj zaupam in bolj ne zaupam je sedaj 28:72. Spremembo pripisujemo splošnemu izboljšanju počutja prebivalcev," so pojasnili.

Osebno doživljanje epidemije občutno boljše, tudi ostali kazalci kažejo na vračanje k normalnemu življenju

Zadnja meritev kaže, da je dojemanje trenutne situacije precej manj negativno, manj je zaskrbljenosti in občutno več je optimizma. "Tudi drugi kazalci kažejo, da se situacija počasi umirja in da se vračamo k bolj normalnemu življenju,"so ugotovili pri Valiconu.

V tokratni meritvi namreč zaznavajo občutno izboljšanje osebnega počutja. Delež teh, ki situacijo dojemajo kot negativno, je prvič od februarja padel pod 60 odstotkov in znaša 53 odstotkov. Podobno vrednost so nazadnje izmerili pred dobrega pol leta, čemur so sledili meseci občutno večjega negativizma. "Opazen je tudi skok deleža tistih, ki situacijo opisujejo kot 'normalno glede na nove razmere' (20 odstotkov), in je od prejšnje meritve narasel za deset odstotnih točk, po daljšem obdobju pa je opazno manj tudi takih, ki situacijo opisujejo kot 'neprijetno in utrujajočo' (40 odstotkov)."