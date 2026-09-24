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Vnetje dlesni in parodontoza? Rešitev je aktivni kisik

Ljubljana, 24. 09. 2026 14.08 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Zdravje zob in dlesni je odraz našega splošnega zdravstvenega stanja. Zato je pomembno, da za ustno higieno poskrbimo pravočasno, redno in pravilno. Več kot 90 % odraslih ljudi ima eno od oblik vnetja obzobnih tkiv, pri kar četrtini je za obolenje kriva parodontalna bolezen.

S težavami v ustni votlini se sooča več kot 90 % ljudi.
S težavami v ustni votlini se sooča več kot 90 % ljudi.
FOTO: Arhiv ponudnika

Vnetje dlesni (gingivitis) se lahko pojavi zaradi nezdravega življenskega sloga (kajenje, alkohol), nekaterih bolezeni (sladkorna bolezen, okužbe) ter najpogosteje zaradi neustrezne ustne higiene. Običajno se razvije na težko dostopnih mestih, ki jih z uporabo zobne ščetke in drugih pripomočkov ne dosežemo (rob dlesni, medzobni prostori, mesta pod mostički, zobnimi vsadki). Pojavi se krvavenje dlesni, ki postanejo nabrekle in rdeče. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Takrat govorimo o parodontalni bolezni, ko zob izgublja svojo oporo in sčasoma tudi izpade. Kadar imamo v ustih protetične nadomestke - implantate, mostičke, krone, prevleke, postane ustna higiena še zahtevnejša. Če zanjo ne poskrbimo, se v ustni votlini kopičijo mikrobi in zobni kamen, ki so odgovorni za bolezenske spremembe.

Če implantati niso ustrezno očiščeni, se lahko ob njih začnejo kopičiti obloge, ki povzročajo vnetje dlesni.
Če implantati niso ustrezno očiščeni, se lahko ob njih začnejo kopičiti obloge, ki povzročajo vnetje dlesni.
FOTO: Arhiv naročnika

Novi dokazi potrjujejo učinkovitost izdelkov OROXID z aktivnim kisikom pri preprečevanju in zmanjševanju bolezni obzobnih tkiv. S procesom oksigenacije in regeneracije pripomore k izboljšanju ustne higiene, zmanjšanju vnetja in hitrejši obnovi prizadete površine.

Kaj je OROXID?

OROXID  je slovenska inovacija, raztopina in gel na osnovi aktivnega kisika, za vzdrževanje ustne higiene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini. Stik raztopine/gela z ustno sluznico vodi v ciljano uničenje škodljivih mikrobov (bakterij, virusov, glivic). Zaradi uničenja bakterij se odstrani ali zmanjša vnetje, slab zadah, obloge na jeziku in zobeh. Istočasno pride do oskrbe obzobnih tkiv s kisikom, kar pripomore k hitrejši regeneraciji prizadete površine. Izrednega pomena je vsakodnevna uporaba izdelkov OROXID za zagotovitev ustrezne ustne higiene težko dostopnih mest pri zobnih aparatih, vsadkih, protezah, mostičkih in prevlekah.

OROXID® raztopino žvrkljamo v ustih med/po ščatkanju zob vsaj 30 sekund.
OROXID® raztopino žvrkljamo v ustih med/po ščatkanju zob vsaj 30 sekund.
FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj je OROXID prvi izbor pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv?

Potrebno je poudariti, da izdelki OROXID niso kozmetični izdelki, namenjeni izključno vzdrževanju ustne higiene, ampak registrirani medicinski pripomočki, primerni za pomoč pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv. Trenutno na trgu ni drugih, konkurenčnih izdelkov, ki bi učinkovito preprečevali in lajšali razdražene, krvaveče in vnete dlesni, gingivitis in parodontalno bolezen.

Uporabiti raztopino, pršilo ali gel?

OROXID raztopina (250 ml) je idealna za redno uporabo doma kot del jutranje in večerne rutine ustne higiene. Primerna je za celostno nego ust, dlesni, jezika in težje dostopnih predelov.

OROXID pršilo (100 ml) je namenjeno hitri in enostavni uporabi čez dan, kadar nismo doma. Idealno je po obrokih, kavi, kajenju ali v situacijah, ko si ne moremo umiti zob.

OROXID gel (30 ml) je primeren, kadar želimo intenzivni učinek aktivnega kisika na točno določenem mestu v ustih. Uporablja se lokalno pri aftah, razdraženi sluznici, občutljivih dlesnih, po zobozdravstvenih posegih ali na področjih, kjer želimo daljši stik učinkovin s tkivom.

Močnejša jakost forte je namenjena tretiranju težav pri odraslih, medtem ko je sensitiv primeren za otroke in ljudi z občutljivejšo ustno sluznico (otroci, bolniki po kemo in radio terapijah).

OROXID® gel s pomočjo palčke nanesemo na dlesni in pustimo 30 sekund.
OROXID® gel s pomočjo palčke nanesemo na dlesni in pustimo 30 sekund.
FOTO: Arhiv naročnika

Kako uporabiti raztopino in gel pri vnetju dlesni in parodontalni bolezni?

Uporaba raztopine OROXID se pri vnetnih stanjih priporoča 2 do 3-krat na dan, za preventivne namene in vzdrževanje dobre higiene ustne votline pa 1 do 2-krat na dan. V primeru akutnih stanj (bolečina, oteklina, krvavenje), na vneto ali obolelo področje vsaj 1 do 2-krat na dan nanesite tudi OROXID v obliki gela. OROXID  uporabljajte redno vse do izboljšanja stanja oziroma oziroma dokler ne izginejo vsi simptomi vnetja.

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V spletni trgovini enikam.si so za 10 % znižani vsi izdelki OROXID, ob naročilu vsaj 3 izdelkov pa se obračuna 20 % popust. Velja tudi ob naročilu na telefonski številki 064 262 399 ali na narocila@enikam-oxy.com. Akcija traja od 27.9. do 30.9.2026.

Izdelki so na voljo tudi v lekarnah, poslovalnicah Sanolabor, Tosama ter v izbranih zobozdravstvenih ambulantah.

 

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Paradontoza Parodontalna bolezen Vnetje dlesni Zdravje Zobje
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