Vnetje dlesni in parodontoza? Rešitev je aktivni kisik

S težavami v ustni votlini se sooča več kot 90 % ljudi.

Vnetje dlesni (gingivitis) se lahko pojavi zaradi nezdravega življenskega sloga (kajenje, alkohol), nekaterih bolezeni (sladkorna bolezen, okužbe) ter najpogosteje zaradi neustrezne ustne higiene. Običajno se razvije na težko dostopnih mestih, ki jih z uporabo zobne ščetke in drugih pripomočkov ne dosežemo (rob dlesni, medzobni prostori, mesta pod mostički, zobnimi vsadki). Pojavi se krvavenje dlesni , ki postanejo nabrekle in rdeče. Če vnetja dlesni ne odpravimo pravočasno, lahko napreduje v globlja obzobna tkiva. Takrat govorimo o parodontalni bolezni , ko zob izgublja svojo oporo in sčasoma tudi izpade. Kadar imamo v ustih protetične nadomestke - implantate, mostičke, krone, prevleke , postane ustna higiena še zahtevnejša. Če zanjo ne poskrbimo, se v ustni votlini kopičijo mikrobi in zobni kamen , ki so odgovorni za bolezenske spremembe.

Če implantati niso ustrezno očiščeni, se lahko ob njih začnejo kopičiti obloge, ki povzročajo vnetje dlesni.

Novi dokazi potrjujejo učinkovitost izdelkov OROXID z aktivnim kisikom pri preprečevanju in zmanjševanju bolezni obzobnih tkiv. S procesom oksigenacije in regeneracije pripomore k izboljšanju ustne higiene, zmanjšanju vnetja in hitrejši obnovi prizadete površine.

OROXID je slovenska inovacija, raztopina in gel na osnovi aktivnega kisika , za vzdrževanje ustne higiene in zdravih dlesni ter kot pomoč pri vnetnih stanjih v ustni votlini. Stik raztopine/gela z ustno sluznico vodi v ciljano uničenje škodljivih mikrobov (bakterij, virusov, glivic). Zaradi uničenja bakterij se odstrani ali zmanjša vnetje, slab zadah, obloge na jeziku in zobeh . Istočasno pride do oskrbe obzobnih tkiv s kisikom, kar pripomore k hitrejši regeneraciji prizadete površine. Izrednega pomena je vsakodnevna uporaba izdelkov OROXID za zagotovitev ustrezne ustne higiene težko dostopnih mest pri zobnih aparatih, vsadkih, protezah, mostičkih in prevlekah.

Potrebno je poudariti, da izdelki OROXID niso kozmetični izdelki, namenjeni izključno vzdrževanju ustne higiene, ampak registrirani medicinski pripomočki , primerni za pomoč pri zdravljenju bolezni obzobnih tkiv . Trenutno na trgu ni drugih, konkurenčnih izdelkov, ki bi učinkovito preprečevali in lajšali razdražene, krvaveče in vnete dlesni, gingivitis in parodontalno bolezen.

OROXID raztopina (250 ml) je idealna za redno uporabo doma kot del jutranje in večerne rutine ustne higiene. Primerna je za celostno nego ust, dlesni, jezika in težje dostopnih predelov.

OROXID pršilo (100 ml) je namenjeno hitri in enostavni uporabi čez dan, kadar nismo doma. Idealno je po obrokih, kavi, kajenju ali v situacijah, ko si ne moremo umiti zob.

OROXID gel (30 ml) je primeren, kadar želimo intenzivni učinek aktivnega kisika na točno določenem mestu v ustih. Uporablja se lokalno pri aftah, razdraženi sluznici, občutljivih dlesnih, po zobozdravstvenih posegih ali na področjih, kjer želimo daljši stik učinkovin s tkivom.

Močnejša jakost forte je namenjena tretiranju težav pri odraslih, medtem ko je sensitiv primeren za otroke in ljudi z občutljivejšo ustno sluznico (otroci, bolniki po kemo in radio terapijah).