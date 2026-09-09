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Slovenija

Vnovičen predlog za prodajo alkohola v šolah, ko ni pouka

Ljubljana, 09. 09. 2026 17.46 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Prazna šola

Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so v DZ vložili predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, s katerim bi omogočili prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka. V obrazložitvi so zapisali, da naj bi tako reševali težave pri organizaciji prireditev v manjših krajih.

S predlogom, pod katerega je prva podpisana vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, bi v zakon dodali izjemo, da prepoved oziroma ponudba alkoholnih pijač v prostorih in na zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, ne velja v času, ko ta dejavnost tam ne poteka.

Dvorana v Železnikih. Uporabljajo jo za pouk športne vzgoje, kot tudi za koncerte in prireditve.
Dvorana v Železnikih. Uporabljajo jo za pouk športne vzgoje, kot tudi za koncerte in prireditve.
FOTO: POP TV

S predlogom bi določili tudi, da zdravstveni inšpektorat opravlja nadzor nad prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač le v času, ko v šolskih prostorih poteka dejavnost vzgoje in izobraževanja.

V kraju le en velik javni prostor

Med razlogi za sprejem spremembe zakona so zapisali, da se je v zadnjem času nanje obrnilo več predstavnikov društev in lokalne samouprave, ki težko najdejo primeren prostor za organizacijo javne prireditve. V nekaterih krajevnih skupnostih ali manjših občinah je po njihovih navedbah na voljo zgolj en dovolj velik javni prostor, in sicer telovadnica ali avla osnovne šole, a v njem trenutno ne smejo prodajati alkoholnih pijač.

Dodali so, da inšpektorat ob kršitvah v večini primerov zgolj opozarja in opominja, ne pa kaznuje.

Predlagatelji predlagajo obravnavo predloga po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, so zapisali v predlogu.

Podobno rešitev so poslanci SDS dvakrat predlagali tudi v prejšnjem mandatu, a so bili neuspešni.

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CorbaMorba
09. 09. 2026 18.15
Vzgajati hocejo alkoholike. Kaj je naslednje? Kokain? Sramota. #desnaretorika
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