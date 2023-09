'Voda bo našla svojo pot, ne glede na to, kaj bomo tam naredili'

Kot je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil hidrolog Polajnar, je bilo najbolj usodno v začetku avgusta, ko smo imeli že zaradi prej namočenega julija precejšnjo vodnatost rek, zemljina pa je bila močno prepojena z vodo. "To je bila nekakšna jesenska hidrološka situacija. In na to hidrološko situacijo so prišle še padavine poletnega tipa z vso silovitostjo in močnimi nalivi, ki so se v teh pasovih med jugozahodom in severovzhodom širili," je pojasnil. Kot je nadaljeval, je v dobrih šestih do desetih urah narava pokazala vso svojo moč.

Vendar ne le v začetku avgusta, nenavadne vremenske razmere smo imeli tudi ta teden in sicer je prišlo do pojava imenovega Genovski ciklon. Po besedah Polajnarja je ta ciklon značilen za hladno polovico leta, torej jesen in zimo, poleti pa ga skoraj še ni bilo opaziti. "Vendar je skupni imenovalec obeh dogodkov toplo morje, ki je letos poleti imeli tudi 28 stopinj, to pa je posledica klimatskih sprememb in segrevanja ozračja."