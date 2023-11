Voda iz jezera Ledine v Ratečah ogroža sedem hiš, v nekaterih že udarja podtalnica

Po močnem deževju minuli konec tedna voda iz presihajočega jezera Ledine v Ratečah povzroča velike težave in ogroža sedem stanovanjskih objektov, v nekaterih hišah pa že udarja podtalnica. Gasilci vodo iz jezera, ki ima zdaj stabilen nivo, prečrpavajo z visokozmogljivostnimi črpalkami, kar bo trajalo še več dni. Na Gorenjskem imajo sicer težave tudi zaradi aktivacije že znanih plazov, poleg tega so se v nedeljo novi sprožili v Bohinju.

Iz štaba Civilne zaščite Občine Kranjska Gora so včeraj sporočili, da je bil v noči s sobote na nedeljo narejen kanal, preko katerega voda odteka na nižje ležeča zemljišča v smeri proti Podkorenu. Zaradi tega ukrepa se je gladina vode v jezeru stabilizirala do te mere, da se je neposredna nevarnost poplavljanja zmanjšala. Kljub odvodnemu kanalu pa voda še vedno zastaja, predvsem zaradi stalnega pritoka iz bližnje okolice. "Ponoči je gladina vode še naraščala, zdaj pa držimo stabilen nivo," je danes za 24ur.com razmere opisal poveljnik CZ Kranjska Gora Blaž Lavtižar, ki vodi intervencijo. Po njegovih besedah voda ogroža sedem stanovanjskih in nekaj gospodarskih in pomožnih objektov. Gasilci nadaljujejo s prečrpavanjem vode z visokozmogljivimi črpalkami s kapaciteto 900 kubičnih metrov na uro, za kar so morali po jarku, ki so ga izkopali v soboto, položiti 800 metrov cevovodov. Lavtižar še ni mogel oceniti, koliko časa bo to trajalo. "Odločili se bomo, ko bo nivo vode upadel pod kritičnega."

"Imamo večji pritok v jezero kot je z našo enoto za prečrpavanje večjih količin vode lahko prečrpamo iz jezera," pa je za radio Slovenija povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko Klemen Šmid. Vodo zato še vedno prečrpavajo, ob tem pa so izkopali tudi jarek, po katerem dodatno praznijo jezero. "Trudimo se, da bi raven vode čim bolj zmanjšali, kljub temu pa v nekaterih hišah že udarja podtalnica," je dodal. Sam pričakuje, da bo potrebno še dva ali tri dni, da se bo gladina jezera začela zniževati, voda pa umikati po naravni poti. Intervencijo izvaja PGD Rateče ob podpori PGD Podkoren, PGD Kranjska Gora in Enote za prečrpavanje večjih količin vode. Območje poplav sta si v nedeljo ogledala tudi županja Henrika Zupan in Šmid. Po ogledu je bila sprejeta odločitev, da se aktivira državno enoto Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Enoto za prečrpavanje večjih količin vode.

Cesta Rateče–Planica ostaja zaprta, prav tako je zaradi intervencije zaprta kolesarska pot Rateče–Podkoren. Novi plazovi v Bohinju Na Gorenjskem imajo po zadnjem deževju težave tudi zaradi aktivacije že znanih plazov, poleg tega so se v nedeljo novi sprožili v Bohinju. Tam so zasuli nekatere ceste, ki so jih medtem že očistili. Nadzorujejo tudi razmere na Koroški Beli na plazovih Čikla in Urbas, kjer sicer niso zaznali večjih premikov. Nekaj težav imajo v bohinjskem domu starejših občanov oz. Zavodu Svetega Martina v Srednji vasi. Tam je bližnji potok Ribnica že v avgustovski ujmi poškodoval del škarpe, ker poškodbe še niso uspeli odpraviti, pa se je ta po zadnjih deževjih še povečala. Kot je povedal direktor zavoda Jože Cerkovnik, jih skrbi, kaj bi nadaljnje povečevanje poškodbe pomenilo za plinske cisterne, ki so vkopane v neposredni bližini, zato so občino že pred časom opozorili, da bo treba težave urgentno rešiti. "Če bi to uredili že po prvi poškodbi, bi bilo dela precej manj," je dejal. Od petka je voda sicer upadla, prav tako ni več močnega toka, zato upa, da se bodo v skladu z napovedmi čim prej lotili sanacije. Dom starejših sicer deluje normalno, jih je pa strah, kaj bi bilo v primeru morebitnega novega deževnega obdobja, je dodal.

