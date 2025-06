Voda iz Ljubljanice in napaka pri vzdrževanju: kdaj bo Maxi spet odprt?

"Voda teče, ker so bile cevi klorirane, vodni šok je bil narejen, tako da se zdaj ta klor spira iz cevi," nam v prazni poslovalnici, najnovejši poskus vrnitve pitne vode v Maximarket pokaže direktor podjetja Moji štruklji Slovenije, Peter Vogelnik. Zaprto imajo že slaba dva meseca, kakšna je situacija z vodo, pa še vedno niso prepričani. "Predvidevam, da ni pitna, ker je če ne drugega noter prisotnega precej klora. Nimamo informacij, ali je voda zdaj v redu ali ne. Vmes je bila že nekajkrat v redu, potem se je spet nekaj podrlo," še dodaja.

Po neuradnih informacijah naj bi se več kot 500 ljudi zastrupilo z vodo, ki jo iz Ljubljanice črpajo v sistem za gašenje požara, na katerega so priklopljene štiri zgradbe na Ravnikarjevem trgu, med drugim tudi Maximarket.

Do zastrupitev naj bi prišlo med vzdrževalnimi deli, kar v svojem današnjem odzivu potrjuje tudi Mercator: "Ponovimo lahko, da smo z visoko gotovostjo ugotovili, da so vzrok onesnaženja bila vzdrževalna dela, ki so potekala med 11. in 12. aprilom letos." Ob tem pa poudarjajo, da na končne rezultate analiz, ki bi dodatno potrdile vzrok onesnaženja, še čakajo.

Medtem pa najnovejši vzorci iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano kažejo: "Vzorčenje je bilo nazadnje opravljeno v soboto, 7. 6. Po preliminarnih rezultatih lahko ocenjujem oziroma komentiram to, da ni indiciranih bakterij fekalnega onesnaženja," pojasni Klara Kopše Zorko.

Kdaj se bo torej Maximarket odprl, za zdaj še ni znano. Jasno pa je, da bo škoda, ki jo je dvomesečno zaprtje povzročilo, ponekod večja od 100.000 evrov.