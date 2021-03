'Voda je ključna za naš obstoj, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da jo zaščitimo'

12. marca letos se je Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije v Priporočilu št. 11 odzval na sprejemanje novele Zakona o vodah. Vlado RS in Državni zbor je pozval, "da pri sprejemanju Novele zakona o vodah na prvo mesto postavita pravico do pitne vode kot jo opredeljuje 70.a člen Ustave Republike Slovenije ter v največji možni meri zaščitita vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi oz. s spremembo zakona ne povečujeta tveganja za takšno onesnaženje," so sporočili iz urada predsednika.

Pahor je ocenil, da je voda svetovno skupno dobro, ki pripomore k miru, enakosti in človeškemu razvoju ter nam lahko pomaga ublažiti podnebne spremembe. Nagovor je sklenil z besedami, da "takšno razumevanje narekuje okrepljeno mednarodno sodelovanje in celovit, z ukrepi podprt pristop k ravnanju z vodo,"

Prepričan je, da so nekatere rešitve dobre in nekatere še "diskutabilne". Dejstvo pa je, da mora politika vedno tehtati med gospodarskim in družbenim razvojem ter med ohranjanjem narave na drugi strani. "Verjamem, da bo tu na koncu odločitev prava," je dejal.

Na vprašanje glede spornih odločb, ki so ju na pobudo gospodarskega ministrstva predlagale koalicijske stranke, in sicer, da bi na vodovarstvenih in obalnih območjih omogočili nekatere doslej nedovoljene posege, je odgovoril, da je omenjena novela še predmet državnozborske presoje.

Predsednik DZ Igor Zorčič Zorčič je med obiskom novomeške enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano povedal, da je DZ pred odločanjem o zakonu o vodah prejel številna pisma in pobude, z današnjim obiskom pa je želel opozoriti, da mora biti tudi politika odgovorna do dejstva, da "smo po eni strani privilegirani z izjemno pitno vodo in da po drugi pitna voda postaja strateški vir in tudi tržno blago".

Harlander je še opozoril, da je voda pomembna za vse življenje na Zemlji, in da njeno onesnaževanje ter onemogočanje dostopa do pitne vode pomeni grobo poseganje v osnovne človekove pravice. "Želel bi, da je svetovni dan vode prav vsak dan v letu," je povzel.

Kot je povedal vodja novomeške enote Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Dušan Harlande r, državni monitoring pitne vode v Sloveniji poteka od leta 2004, v primerjavi s tem letom pa se je kakovost pitne vode v državi izboljšala. "Lahko ugotovimo, da je prišlo do zelo velikega izboljšanja v kakovosti pitne vode v Sloveniji, saj je bil delež fekalno onesnaženih vzorcev v prvih letih nadzora približno 20-odstoten, zdaj oz. zadnja leta pa se giblje med enim in dvema odstotkoma," je navedel.

Obiska se je udeležila tudi direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik

Direktorica je ob tem povedala, da se ob svetovnem dnevu voda še posebej sprašujejo o varnostni in vrednosti te dobrine in življenjskega vira. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je sicer največji javnozdravstveni laboratorij v Sloveniji, ki se intenzivno ukvarja tudi z vodami. Letno analizira dobrih 50.000 vzorcev, od tega dve tretjini predstavlja pitna voda.

Ukvarjajo se tudi z drugimi vodami in so močno vpeti v to in drugo okoljsko problematiko. Seveda pa je današnji dan posvečen predvsem premisleku o tem, kako lahko to dobrino še bolj zaščitijo, kaj vse lahko storijo za ta naravni vir in kako bodo z njim dolgoročno ravnali, je še navedla Žohar Čretnikova.

'Minister Vizjak, roke stran od naše pitne vode!'

Zakon o vodah trenutno na vodovarstvenih območjih še prepoveduje gradnjo naprav in obratov, kjer se uporabljajo ali odlagajo nevarne snovi in odpadki: "Če pa bo DZ naslednji teden sprejel predlagane spremembe, to ne bo več tako," pa so nam svoje mnenje posredovali iz Levice.

Drugi odstavek 69. člena Zakona o vodah določa, da je gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, na vodovarstvenem območju prepovedana. Vlada predlaga, da se takšen režim odpravi, da bi lahko minister za okolje in prostor Anton Vizjak sam z aktom odločal, kdaj je gradnja nevarnih objektov in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih vendarle dovoljena, so pojasnili v Levici

Po njihovih besedah gre pri sporni še za enega v seriji zakonskih podtaknjencev. Prepričani so, da predlagana določba ni bila del zakona, ki je šel v javno obravnavo: "Praktično brez obrazložitve jo je vlada v zakon vstavila, preden ga je poslala v Državni zbor."

Ker je predlagana sprememba za Levico nesprejemljiva, so v stranki prejšnji teden vložili amandmaje za črtanje poseganja na vodovarstvena območja: "Imamo privilegij, da živimo v vodno zelo bogatem delu sveta. In imamo dolžnost, da ta svet ohranimo za naslednje generacije. Zato, minister Vizjak, roke stran od naše pitne vode!"