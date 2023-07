'Voda je v kuhinji, kopalnici, hodniku ...'

Vonj po požganem v zraku. Na stežaj odprta vhodna vrata v blok in okna – stanovalci prezračujejo prostore. Zogleneli kosi materiala so razsejani vse okoli stavbe. Odlomljen žleb leži na tleh ... Takšen je bil zjutraj prizor pred Clevelandsko 23 v Novih Jaršah.

V zraku dron, pred vhodom pa skupina stanovalcev, ki pogleduje proti strehi bloka. Tik pod njo pa povsem uničena stanovanja. "Ne moremo biti v stanovanju, prezračujemo. Notri smrdi po dimu. Žaluzije so se pokvarile zaradi gašenja, ampak sem jih že popravil. Z balkona smo vse ven pobrali, počistili in pustili, da se posuši," pove eden od stanovalcev v bloku.

Najprej naj bi zagorelo v zgornjem levem stanovanju, pripovedujejo stanovalci. "Stanovanje je bilo prazno, ko je zagorelo. Lastniki so se ravno domov pripeljali, ko je začelo goreti," je dejal eden od njih.

Štiri stanovanja so povsem uničena in trenutno niso primerna za bivanje. Ostali stanovalci so se v svoja stanovanja lahko vrnili proti jutru. A četudi njihova stanovanja niso gorela, se mnogi danes spopadajo s posledicami požara in gašenja. "Voda je v kuhinji, kopalnici in hodniku," pravi starejši gospod.

Zakaj je zagorelo, policisti še preiskujejo.

Iz četrtne skupnosti Jarše pa so opozorili, da se je znova pokazalo, kako pomembno je, da so intervencijske poti proste in dostopne. "Pred leti smo pregledali vse intervencijske poti, ker če pride do česa takšnega, je problem," so opozorili.

"Tukaj je kaos tudi s temi dovozi v vrtec. Vsak hoče otroka dostavit do vrat, nihče ne bi pet metrov hodil peš. Kljub temu, da vidijo, da je gorelo, nekateri še vedno hočejo parkirat do vrat," se strinja eden od stanovalcev.