Slovenija

Voda mu je najprej vzela svobodo, zdaj mu jo vrača

Slovenj Gradec, 17. 01. 2026 08.00 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ana-Marija Ficko
Potapljač invalid

Pred trinajstimi leti smo se Slovenci na Kočevskem jezeru zapisali v zgodovino svetovnega potapljanja invalidov, ko so se pod led potopili invalidni potapljači. Mrzlo vreme je letos ustvarilo idealne pogoje za nadaljevanje te zgodbe. Tokrat v Slovenj Gradcu, kjer se je pod deset centimetrov debelo ledeno ploščo zunanjega bazena potopil Aleš Povše, eden najboljših invalidnih potapljačev na svetu.

Skupina potapljačev, ki že več desetletij orje svetovno ledino potapljanja invalidov, je odprla vrata svojega majhnega hidrolaboratorija, ki ga je sredi Slovenj Gradca ustvarila narava.

Zunaj na mrazu je na testiranje v ekstremnih razmerah čakala potapljaška ekipa in oprema, znotraj kopališča se je na preizkus telesa in opreme pripravljal potapljač, ki mu je voda zaradi neprevidnega skoka na glavo v mladosti vzela svobodo, zdaj pa mu jo vrača.

"Bom rekel, neskromno, on je najboljši invalidni potapljač na svetu," je povedal Branko Ravnak, vodja potopa pri IAHD Adriatic. "Predvsem, vozička ne rabiš pod vodo, to je tisto prvo, pa lahko greš nekam, kamor vsi ne morejo," pa je dejal Aleš Povše - Yoda.

Za Alešom Povšetom je že skoraj 25 let potapljanja po vsem svetu, od Karibov do ruskega Zvezdnega mesta. Tokratni potop ni spektakel, ampak preizkus opreme in človeških meja v nadzorovanem, a nič manj zahtevnem okolju.

"Regulator street boke 21 smo testirali že v mrzli reki, v morju, v bazenu, zdaj gre pa prvič pod led."

Potop pod led spada med najzahtevnejše oblike potapljanja. Mrzla voda, omejena vidljivost in zaprt izhod zahtevajo vrhunsko znanje, natančno pripravo in popolno zaupanje vase in v ekipo. Še težje je za potapljače z moteno termoregulacijo.

In če sem pred 13 leti zgodovinski potop pod led v Kočevju le opazovala, sem odgovorila na Alešev izziv, zakaj novinarji samo gledamo. Zaplavala sva v tišini misli, v zvokih zračnih mehurčkov, ujetih pod debelo ledeno ploskvijo. V povsem drug svet, leden, a hkrati tako prijeten.

Na koncu sva po 40-minutnem raziskovanju pod ledom, v vodi le s tremi stopinjami Celzija po meritvah, ohlajeno telo ogrela postopoma. In vedela, da ta potop ni zadnji. Slovenjgraški hidrolaboratorij namreč ostaja – zaenkrat – odprt za slovenske pionirje in za tiste, ki pod gladino ne iščejo omejitev, ampak svobodo.

potop invalid potapljač

So pozivi k odstopu Goloba na mestu ali gre za politično obračunavanje?

Čestitam, Ana-Marija za pogum in lep članek.
bibaleze
